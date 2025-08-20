Sve zahvaljujući njoj: Kate i William skoro su ostali bez svog doma iz snova

​​​​​​​Princ i princeza od Walesa s troje djece krajem godine preselit će Forest Lodge u Windsoru, no to ne bi bilo moguće da ga je prvotno kao dar prihvatila princeza Anne

Kate Middleton i princ William sve su iznenadili odlukom o preseljenju iz svog Adelaide Cottagea u impozantni Forest Lodge, rezidenciju u kojoj prema pisanju britanskih medija planiraju živjeti 'zauvijek'. No, sve je moglo završiti drugačije da im je ovaj dom iz snova svojedobno uzela princeza Anne.

Forest Lodge trebao je biti dar za princezu Anne Sestri kralja Charlesa i jednoj od najpopulrnijih članica kraljevske obitelji Forest Lodge bio je prvotno ponuđen još 1976. godine kao dar kraljice Elizabete II. Ipak, Anne je sa svojim prvim suprugom Markom Philipsom ipak odlučila za preseljenje u Gatcombe Park u Gloucestershireu, gdje i danas živi, čime su princ i princeza od Walesa sada došli u priliku neometani preseliti u svoj dom iz snova sa svoje troje djece, princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom.

Posjed Forest Lodge Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia





Posjed Forest Lodge Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Novi početak Selidba u Forest Lodge predstavlja više od obične promjene adrese za princa i princezu od Walesa. Nakon turbulentnih godina koje su obilježili smrt kraljice Elizabete II. i dijagnoze raka koje su pogodile i kralja Charlesa i princezu Kate, ova selidba simbolizira svježi početak i povratak normalnom životu. Novo obiteljsko gnijezdo Williama i Kate opisuje se kao njihov 'zauvijek dom'. Riječ je o prostranom zdanju s osam spavaćih soba, koje je 2001. prošlo kroz obnovu vrijednu 1,5 milijuna funti. Tada je nekretnina bila ponuđena u najam za 15 tisuća funti mjesečno.

Sami plaćaju obnovu Prema podacima o planskim dozvolama podnesenima u lipnju, unutarnje i vanjske renovacije već su u tijeku, a nedavno je dobiveno odobrenje koje signalizira da bi se selidba mogla dogoditi prije Božića. Ovi radovi osigurat će da Forest Lodge bude potpuno spreman za nove stanovnike. Fotografije iz tog razdoblja pokazuju raskošne detalje interijera – izvorno kameno zdanje, bogate štukature i svod u ulaznoj dvorani.