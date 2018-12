Imate Android smartfon? Ovo morate usvojiti

U našim pametnim telefonima često je puno sadržaja koji se ne bi trebali naći u tuđim rukama. Kako bi ostali na sigurnom, morate između ostalog redovno održavati uređaj. Evo kako ćete to učiniti

Ako je nadogradnja dostupna, kucnite na Update i pratite upute za instalaciju. Nemojte to raditi koristeći mobilni internet jer bi vas to moglo skupo koštati.

Jednostavno je provjeriti ima li novih nadogradnji za operativni sustav vašeg uređaja s Androidom. Spojite se na Wi-Fi, pa otvorite Settings i zatim About device. Kucnite na Software Update pa na Check for updates. Pričekajte dok mobitel obavi provjeru. Imajte na umu kako se ovi koraci mogu ponešto razlikovati od proizvođača do proizvođača.

Provjerite ima li nadogradnji i za aplikacije

Idući korak je provjera ima li softverskih nadogradnji za aplikacije koje koristite, zbog istih razloga kao i za operativni sustav.

U trgovini Google Play otvorite izbornik i kucnite Settings. U sklopu postavki kucnite na Auto-update apps i provjerite je li opcija Do no auto-update apps uključena. Umjesto nje koristite Auto-update apps at any time… ili Auto-update apps over Wi-Fi only.

Što ako nema nadogradnji?

Posjetite web stranicu proizvođača vašeg uređaja i provjerite što ima u ponudi za model kojim raspolažete. Često će se dogoditi da ćete trebati preuzeti zaseban alat za upravljanje uređajem.

Kad ga instalirate, obično ćete na raspolaganju imati dvije mogućnosti. Ili će u alat biti ugrađena značajka za preuzimanje nadogradnji ili ćete preuzimanje morati obavljati ručno. U oba slučaja vaš će smartfon vjerojatno morati biti povezan USB kabelom s vašim stolnim računalom.

Što ako nema podrške za vaš smartfon?

Možda imate stariji model pametnog telefona ili neki za koji proizvođač više ne nudi podršku. Kako ćete doći do važnih sigurnosnih nadogradnji? Vjerojatno jedini način kako to možete izvesti je instalacija prilagođene inačice Androida (custom ROM), koje su u pravilu neslužbene ali nude nadogradnje i značajke koje vaš mobitel nema.

Imajte na umu kako ćete ovim postupkom značajno smanjiti razinu sigurnosti vašeg uređaja jer ćete morati ukloniti neke od ključnih zaštitnih komponenti. Srećom, to možete nadomjestiti instalacijom sigurnijeg ROM-a. Potražite neki koji nudi trajnu podršku, kao što su CyanogenMod i LineageOS.

Kako stalno primati nadogradnje?

Kratak odgovor na ovo pitanje glasi: s vremena na vrijeme nabavite novi smartfon. Pametni telefoni u pravilu imaju osiguranu softversku podršku tijekom barem dvije godine pa neka vam duljina trajanja podrške postane jedno od ključnih mjerila pri odabiru novog uređaja, preporuča Make Use Of.