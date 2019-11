Iduće godine nam konačno dolazi PlayStation 5 - ovo je apsolutno sve što znamo o njemu

Sony je konačno službeno najavio dolazak PlayStationa 5, a mi smo na jednom mjestu okupili apsolutno sve dostupne službene i neslužbene informacije vezane uz nasljednika najpopularnije igraće konzole na svijetu

Da, potvrđeno je - nova generacija PlayStation konzole zbilja će se zvati PS5 (PlayStation 5) i bit će dostupna prije kraja iduće godine. Podsjetimo, glavni arhitekt Sonyjeve iduće konzole Mark Cerny ranije je ove godine rekao da firma radi na nasljedniku PS4 i PS4 Proa. Premda nije smio spomenuti službeno ime i datum izlaska, Cerny je spomenuo par detalja vezanih uz to što očekivati od samog hardvera. Što znamo? Ono u što smo sigurni je da će PS5 naslijediti mogućnost reprodukcije optičkih medija iliti diskova, no za ostale sitnice poput hardverskih specifikacija još nismo dobili nikakvu službenu potvrdu. Kao što to obično ide, doduše, Sony već neko vrijeme polako razotkriva detalje nove platforme, objavivši datume izlaska, ime konzole i par sitnih ali bitnih detalja vezanih uz njezine značajke. U međuvremenu smo iz neslužbenih izvora dobili prve rendere patenta na kojem se jasno vidi oblik konzole, tipke za komande i otvori za ventilaciju, a također je izašao i dev kit. Također je bitno naglasiti da Sony sve navedeno može u jednom trenu promijeniti. Ne zaboravimo da konzola izlazi za 12 mjeseci - što japanskom tehnološkom divu daje dovoljno vremena da se oko nekih stvari jednostavno predomisli.

POVIJEST VIDEOIGARA Nekad i sad - pogledajte kako su se poznate videoigre mijenjale kroz godine Pogledaj galeriju 6







Sony je tajnovit Sony je u širokom krugu zaobišao ovogodišnji sajam E3, a nije imao ni ništa novog za Gamescom, dok je Microsoft u to vrijeme svima pokazivao prototip svoje Xbox Project Scarlett konzole koja također dolazi krajem 2020., što znači da nas čeka borba između PlayStationa 5 i Projecta Scarlett. Ovo također znači da Sony, htio on to ili ne, uskoro mora i sam izaći na zrak sa detaljnjijim začajkama PlayStationa 5, no na sreću - internet je pun insajderskih informacija koje će ljubitelje 'Plejke' zabavljati sve do službene objave. Za početak ćemo za sve nestrpljive sabrati sve ključne informacije, dok ćemo se detaljima baviti u ostatku članka. PlayStation 5 je, prema Sonyju, službeni nasljednik PlayStationa 4 Slim i PlayStationa 4 Pro. Njegov datum izlaska su 'zimski praznici 2020.' odnosno razdoblje između listopada i prosinca 2020. Koje ćemo igre igrati na konzoli? Nitko ne zna, no vrlo vjerojatno ćemo dobiti sve Sonyjeve ekskluzivne franšize, počevši sa impresivnim Ghosts of Tsushima. Što se podrške za PlayStation VR tiče, ona će i dalje biti tu i bit će u cijelosti kompatibilna sa trenutnim PSVR hardverom. Ako ste ljubitelji virtualne stvarnosti, imamo još jednu dobru vijest - PSVR će vrlo vjerojatno dobiti nasljednika. A sad najbitnija stvar - cijena. PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro imali su startnu cijenu od 399 eura, što znači da očekujemo da će PS5 biti skuplji - oko 499 eura. Hardver PlayStation 5 bi trebao pokretati osmerojezgreni AMD čipset temeljen na trećoj generaciji Ryzen arhitekture, dok bi GPU trebao naslijediti sve najbolje odlike Radeona Navi. Što se zapremnine tiče, za nju će biti zaslužan SSD disk, konzola će imati 3D zvuk, kompatibilnost sa PS4 igrama i PSVR-om, kao i podršku za 8K televizore. Sve ovo naveo je PlayStationov Mark Cerny, čovjek odgovoran za dizajn PlayStationa 4 i PlayStationa 5. Premda izgled konzole i dalje nije u cijelosti poznat, dobro smo upoznati s njezinom unutrašnjošću. Hardver će podržavati ray tracing, naprednu tehniku osvjetljenja koja dodaje dozu realizma vizualima unutar igara. Ona se koristi za najveće CGI spektakle u Hollywoodu te će se od iduće godine koristiti i u konzolama. Uz podršku za 8K definitivno dolaze bolje i veće teksture, što znači da će SSD disk morati imati prilično velik kapacitet. SSD će navodno biti 19 puta brži od standardnog SSD-a, no to neće utjecati na brzinu skidanja igara - za to je odgovorna brzina vaše internetske veze. Fizičke igre za PS5 dolazit će na novim optičkim diskovima od 100 GB koji će se ubaciti u optičku jedinicu koja će služiti kao 4K Blu-Ray player. Što se novog sučelja tiče, Cenry je Wiredu rekao da 'premda će se igre brzo pokretati, ne želimo da igrač pokrene igru i onda gleda tko je online više puta za redom. Igre za više igrača i pripadajući im serveri pružit će nekoliko mogućih aktivnosti u praovm vremenu - igre za jednog igrača će dati informaciu o misijama koje će igrač vršiti i nagradama koje će dobiti ako pobijedi. Sve to bit će vidljivo tijekom igre i u sučelju - igrač će moći uskočiti kad god želi'. Zvuk će, prema Cernyju, biti 'zlatnog standarda', pogotovo kada se igrač odluči za korištenje slušalica.

DIGITALNA ZABAVA Popisali smo naše najdraže domaće videoigre svih vremena Pogledaj galeriju 6







Iskustvo igranja Sonyjev PS5 podržavat će poboljšani gejming na cloudu i 'dramatično poboljšanu grafiku'. U službenoj izjavi iz Sonyja piše da kompanija koristi 'dvije ključne riječi za budući razvoj PlayStationa - imerzija i brzina'. Sony također ističe važnost PlayStationa Now, kao i opcije Remote Play obrazloživši da bi 'evolucija' u budućnosti mogla pružiti 'besprijekornu igru svima i to gdje god oni bili'. Podsjetimo, opcija Remote Play već je dostupna kao dio PlayStationa 4, a igračima pruža mogućnost prijenosa igre s konzole na računalo, smartfon, tablet ili PS Vitu. Sony ide korak dalje naglasivši da 'kombinacija najboljih računala, tehnologije streaminga i 5G-a' dozvoljava skok u kvaliteti i performansama. Što se brzine učitavanja igara tiče, Sony je izbacio demonstraciju koju možete pogledati na Twitteru.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Programeri koji razvijaju igre tvrde da će brži diskovi omogućiti konstrukciju uvjerljivijih eksplozija i brže manipulacije okolišem u igrama bez bojazni za zastajkivanjem potrebnim za učitavanje. Brži diskovi također mogu razvojnim timovima omogućiti da razvijaju igre koje zauzimaju manje prostora, s obzirom da nema potrebe za dupliciranjem podataka koje inače služi za ubrzavanje performansi na konzolama sa sporijim diskom kojem treba neko vrijeme da sam pronađe datoteku. Također se šuška i kompatibilnosti sa ranijim PlayStationima (uključujući i PS1). U slučaju da je to istina, postoji šansa da ćemo se načekati prije nego što na PlayStationu 5 dobijemo sve igre koje smo igrali tijekom ere njegovih ranijih prethodnika.

Kontroler PS5 će stići sa svojim posebnim kontrolerom. Premda još nismo saznali njegovo službeno ime, on će podržavati haptiku, koja će zamijeniti rumble tehnologiju prisutnu u DualShocku 4. Cilj je napraviti vibraciju koja poboljšava igračevu imerziju. Kontroler će također imati adaptivne okidače koji su 'ugrađeni u L2 i R2 tipke'. Adaptivni okidači će pružati otpor pristisku, simulirajući ono što se događa na ekranu. Kako će izgledati kontroler? Prema Sonyjevom patentu kojeg je objavio Japanski ured za patente, kontroler za PS5 bit će jako sličan DualShocku 4, makar će biti malo deblji. Imat će ugrađeni mikrofon, veće okidače, a izgubit će svjetlosnu traku na stražnjem dijelu. Odstranjivanje svjetlosne trake postavlja pitanje kako će sustav komunicirati sa PlayStation VR-om, no pretpostavljamo da Sony ima odgovor i na to pitanje. Cijena Sony do danas nije potvrdio cijenu konzole, tako da trenutno nismo sigurni koliko će ona koštatni, no to nije zaustavilo internetske znalce koji nalažu da bi konzola američke kupce mogla unazaditi za 499 dolara. Ovo, jasno, treba uzeti sa zrncem soli s obzirom da je jako teško povjerovati da će sav hardverski napredak koštati samo 100 dolara više od konzola prošle generacije. Premda Sony možda planira povisiti cijenu uređaja, on mora voditi i računa o konkurenciji. Ako će Xbox Project Scarlett koštati 150 ili 200 dolara manje od PlayStationa 5, to bi moglo odvući hrpu kupaca.

Konkurencija Kako stvari stoje, Microsoft svoju konzolu planira izbaciti u isto vrijeme kao i Sony, direktno se sukobivši sa vječitim rivalom u ratu konzola. PlayStation 5 će, pored novog Xboxa, na nišanu imati i Google Stadiju - uslugu za prijenos igara putem interneta. Realni razvoj situacije, doduše, indicira da će Sony i Microsoft biti najveći konkurenti ove generacije, s time da ovog puta nismo sigurni tko će biti pobjednik.

Što kažu analitičari Matias Rodriguez, potpredsjednik tehnološkog odjela Gaming Studija u nedavnom je razgovoru s TechRadarom naglasio da će Microsoft i Sony nadmašiti konkurenciju te da će se izmjenjivati na dominantnoj poziciji. Ključni faktor će ovog puta, kao i u većini slučajeva do sad, biti ekskluzive. Sony je trenutno najveći lider sa franšizama poput God of Wara i Uncharteda. Microsoft ima svoju Forzu, Sea of Thieves i Halo Wars 2, no nastoji ispraviti taj nedostatak kupovinom hrpe drugih studija poput Obsidiana i Ninja Theoryja. PS5 svojim kupcima nudi The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima i Death Stranding, što znači da će na dan izlaska Sonyjeva konzola vjerojatno dominirati.