I vama ide na živce? Riješite se preglednika ugrađenog u Gmail

Preglednik ugrađen u Gmail hrpi ljudi zadaje glavobolje, no na sreću, korisnici Androida mogu ga isključiti

Pokazat ćemo vam kako ovu značajku možete zaobići unutar Gmaila.



Za početak otvorite aplikaciju Gmail i pritisnite na tri točkice u gornjem lijevom kutu aplikacije. Skrolajte niz bočni izbornik sve dok ne vidite stavku 'Settings' ili postavke.



Tamo odite niz izbornik sve do stavke za otvaranje poveznica unutar Gmaila, odnosno 'Open web links in Gmail' te ih jednostavno isključite, zaključuje The Next Web.