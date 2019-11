Što se krije iza Nintendovog proboja u Kinu?

Japanski gejming div ujedinio je snage s Tencentom, kineskim konglomeratom i najvećom gejming kompanijom na svijetu. Njihov cilj? Dovesti Nintendo Switch i njegove najpopularnije igre u Kinu. Problem? Tencentove ambicije koje sežu puno dalje od običnog partnerstva

Nintendo će nakon nekoliko desetljeća kineske blokade konačno doći na najveće tržište na svijetu, ali to će napraviti posredstvom kineskog multimedijskog konglomerata Tencenta.

Drugim riječima, ljudi vjeruju da će Nintendove igre biti vrhunske kvalitete, a Nintendo do omogućava zabranom korištenja svojih likova.

Moć novca

Premda je sam Tencent jedna od najvećih gejming kompanija na svijetu, on je time postao tako da je kupovao druge kompanije. Nintendo je za razliku od njih do svojeg statusa stigao pažljivim razvojem i plasmanom franšiza, pretvorivši talijanskog pikseliziranog vodoinstalatera u multimilijunsku gejming ikonu. Tencent ima drukčiju taktiku: oni investiraju ili kupuju i tako povećavaju svoj developerski portfolio. Najbolji primjer njihovog poslovanja američki je developer odgovoran za jednu od najpopularnijih igara na svijetu - američki Riot Games (Tencent je Riotov stopostotni vlasnik). Njihovi ostali akvizicijski uspjesi uključuju i tvorce Fortnitea, Epic Games (40 postotni udio), kao i finski Supercell (84 posto udjela), kompaniju odgovornu za Clash of Clans, Clash Royale i Brawl Stars.

I to je tek početak - Tencent ima mali udio u Antivisionu i Ubisoftu.

Kratka verzija?

Tencentov gejming portfolio je enorman, no stvar je u tome da je kompanija svoju poziciju u gejming svjetu doslovno kupila te ne pokazuje skoro nikakve znakove interesa za interni razvoj videoigara. Hoće li Nintendo pomoći Tencentu da 'stvori konzolaške igre s Nintendovim likovima' ili naučiti kineski konglomerat 'kako raditi videoigre za konzole' ostaje misterij.

Sve što za sad znamo je da partnerstvo počinje distribucijom Nintendo Switcha u Kini i izlaskom kineske verzije Super Mario Bros. U Deluxe koje kompanije planiraju izdati tijekom idućih šest mjeseci, zaključuje Business Insider.