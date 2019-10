Huawei predstavio 'True Stories' kampanju – posvećenu prednostima otvorenog pristupa tehnologijama

Huawei, vodeća svjetska tehnološka kompanija, danas je predstavila True Stories, novu kampanju koja naglašava kako otvoreni i suradnički pristup tehnologijama mogu svijet učiniti boljim. Kampanja "True Stories" temelji se na nizu nedavnih projekata koje je proveo Huawei, a koji pokazuju da primjenom tehnologije učinkovito možemo promijeniti svijet

StorySign knjige su dosad bile toliko popularne da su nedavno dodane još četiri nove na svakom od 13 znakovnih jezika u zapadnoj Europi i Australiji. Novi naslovi knjiga uključuju neke od omiljenih dječjih knjiga poput Max the Brave, There's a Dragon in your Book i All about Spot.

Uz to, Huawei je ove godine prepoznat i nagrađen za svoj napredak s aplikacijom StorySign, primivši sedam Cannes Lion nagrada od kojih su četiri bile Zlatne – što je i najveći broj Cannes Lions nagrada dodijeljen bilo kojem drugom kineskom brendu.

Zaštita prašume uz AI

U suradnji s neprofitnom organizacijom Rainforest Connect, Huawei je razvio posebnu “osluškujuću” tehnologiju koja pomaže detektirati i zaustaviti ilegalnu sječu šuma u Južnoj Americi, kao i očuvati neke od najugroženijih životinjskih vrsta, poput majmuna pauka.

S obzirom da su zvukovi prašuma previše složeni da bi ih ljudi mogli protumačiti, Huawei i Rainforest Connect upotrijebili su Huawei pametne telefone kako bi dvije godine prikupljali zvukove prašume te ih potom prenijeli u cloud. Koristeći Huaweijevu uslugu velikih podataka i moćni AI, zvukovi su se mogli analizirati u stvarnom vremenu, što znači da su lokalni rendžeri mogli upozoriti na prijeteće zvukove, poput motornih pila ili kamiona, što im je omogućilo brzu reakciju.