Huawei MateBook X Pro 2020 za neprekinuto zadovoljstvo, i u radu i u zabavi

Huawei je nedavno lansirao MateBook X Pro 2020, svoj flagship laptop nove generacije koji se ističe 3:2 omjerom zaslona, profesionalnom razinom izvedbe te naprednom Huawei Share tehnologijom

Izvanredna izvedba za nesmetanu zabavu

Za besprijekoran rad, računala zahtijevaju moćne performanse. Pri intenzivnom pretraživanju interneta, pogotovo kad je otvoreno nekoliko kartica, uobičajeno je da se računalo smrzne, ili da zvuk ne bude usklađen s video sadržajem. Ovo se najčešće događa kod računala koja nisu opremljena snažnim čipsetom.

MateBook X Pro 2020 je računalo koje u okviru svoje elegantne i kompaktne forme nudi besprijekornu izvedbu. Opremljen je Intel® Core™ procesorom 10. generacije (i7-10510U) zahvaljujući kojem uspijeva obaviti niz najrazličitijih zadataka te obraditi i najkompleksnije datoteke bez imalo problema, bilo da se radi o pretraživanju interneta ili HD video sadržaju.

Mnogim korisnicima gaming iskustvo je jedna od bitnih stavki pri odabiru računala. Mnoga ultra tanka prijenosna računala dostupna na tržištu nemaju odvojenu grafičku karticu zbog čega ne nude naročito gaming iskustvo. Huawei MateBook X Pro 2020 opremljen je GeForce MX250 grafikom koja omogućava 3,5 puta bolju izvedbu od one koju nudi integrirana grafička kartica. Zato ne postoji igra koja je toliko sofisticirana da bi predstavljala izazov za MateBook X Pro 2020.

Trajanje baterije još je jedan važan faktor pri odabiru računala. Huawei MateBook X Pro 2020 dolazi s baterijom velikog energetskog kapaciteta od čak 56 Wh koja jamči cjelodnevni rad, čak i kad je riječ o video sadržajima.

Stereo ozvučenje

Prijenosna računala koja su dizajnirana da budu višenamjenski uređaji moraju odgovoriti na cijeli niz izazova, od privatnih do poslovnih. Ugradnja vrhunskog sustava zvučnika na prijenosno računalo uvijek je predstavljala izazov u pogledu same implementacije, a i u pogledu troška. Međutim, kad je riječ o MateBook X Pro prijenosniku, Huawei je uspio uspostaviti audio sustav još neviđen u sklopu prijenosnog računala. S obzirom na to da se kvaliteta zvučnika pametnih telefona i tableta značajno poboljšala, logično je da se otvorila mogućnost da i prijenosna računala budu opremljena sustavom koji nudi bolju kvalitetu zvuka. Kao flagship uređaj, Huawei MateBook X Pro odraz je neumorne Huaweijeve potrage za savršenom reprodukcijom zvuka. Napredni zvučnici omogućuju ovom računalu reprodukciju bogatih bas tonova iz niskotonskih zvučnika te jasnih visokih frekvencija iz visokotonaca. Ukratko, riječ je o zaista bogatim i čistim zvučnim efektima iz svih kutova.