Hrvatska udruga želi postaviti Hrvatsku na AI mapu svijeta: Ove godine bit ćemo još luđi

'Istaknute pojedince određenih sektora čine Petra Horvatović, art menadžerica te jedna od rijetkih ljudi u Hrvatskoj i šire koja spaja umjetnost i tehnologiju. Zatim Tena Turčinović - stručnjakinja za marketing i za to na koji način se implementiraju i koriste nove tehnologije u marketingu. Ana Smoljo, voditeljica komunikacija u CARNET-u, ima duboko razumijevanje toga kako školstvo i obrazovni sustav funkcioniraju i kako možemo doprinijeti, a suosnivač Cognisma, kojeg mnogi nazivaju i trećim hrvatskim jednorogom, Stjepan Buljat veliki je poznavatelj novih tehnologija i tehnoloških trendova, ali i naša poveznica prema Dalmaciji.

Također je tu još jedan poduzetnik, inženjer, ali i aktivist Dražen Oreščanin, ujedno pokretač prvog AI inkubatora - BIRD. S druge strane imamo predstavnika korporacija kako bismo dobili uvid u to što je kompanijama potrebno, kako im udruga može olakšati prijelaz u AI eru - a to je Damir Pavušin, prokurist u Axiansu. S nama je i Aco Momčilović, stručnjak za etičku primjenu AI-ja, također stručnjak za to kako će nova tehnologija utjecati na tržište rada i njegovu budućnost. Ivan Rimac i ja smo tim koji vodi odbor i daje smjer organizaciji', navodi Silov.