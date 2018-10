Hrvatska i svemirska industrija? Pogledajte kako stojimo na tom polju

Nives Novković, nacionalna kontakt osoba za svemirske aktivnosti u Hrvatskoj pri UN-ovom Savjetodavnom vijeću svemirske generacije (SGAC), u razgovoru za Hinu predstavila je projekt Blink, softver koji brže od NASA-inog procesuira preuzimanje podataka sa satelita za nadgledanje Zemlje, a također je predvidjela svijetlu budućnost svemirske industrije i aktivnosti u Hrvatskoj

Novković, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) na Europskom studentskom forumu (ESF), koji se održao početkom godine, zainteresirala se za funkciju "National point of contact for Croatia" (NPOC), to jest primarnog glasnogovornika za svemirske aktivnosti u Hrvatskoj pri vijeću SGAC. SGAC je tada imao otvoreno mjesto na toj funkciji, te je Nives nakon pisma namjere, u svibnju bila i izabrana na tu funkciju.