Ovaj mladi dvojac u svemir planira poslati prvu hrvatsku raketu, a državne poticaje, kažu, ne trebaju

Bili smo u radionici i uredu domaćeg startupa Pulsar Laboratories, koji postoji tek godinu dana, a klijenti im dolaze sami, preko preporuke. Ispričali su nam ponešto o svom prvom projektu, prvoj godini, ali i planovima za budućnost. Ako ovako nastave, nećemo se čuditi kad naprave svemirsku raketu

'Naš fokus je namjenska elektronika, a prototipe proizvoda radimo po potrebama klijenata. Ljudi nam često dođu s nekakvom idejom, žele nešto postići ili riješiti nekakav problem i onda mi to preuzimamo od početne ideje do završnog prototipa ili proizvoda. Sad za jedan projekt radimo bežične senzore za mjerenje temperature', objašnjava Ante Medić.

Kao i mnogi u njihovu sektoru, na posao nisu dugo čekali. Radili su za jednu firmu godinu dana, a potom su dali otkaz i zajedno osnovali Pulsar. I prije otvaranja imali su dogovorene poslove, pa se nikad nisu ni prijavili za potporu za samozapošljavanje.

'Kada smo otvarali tvrtku, nismo tražili poticaje za samozapošljavanje jer smo imali nekoliko poslova koji su nas čekali, iako mi nekad bude žao zbog toga. No tada nam se činilo da treba predugo čekati', kaže Medić i dodaje kako ne vjeruje da su državni poticaji dobri.

'Gledam na to kao da država nekome uzme novac i financira nekog drugog. Razumijem čemu služe poticaji, ali to de facto znači da netko financira svoju konkurenciju. Država uzme tvoj porez i onda ga da nekome drugome, uglavnom tvojoj konkurenciji', smatra.

Za njega je tržišno natjecanje jedini način na koji proizvod može funkcionirati.

'Ako je proizvod dobar, ako ga kupci žele, ako funkcionira na tržištu, onda firma ide, proizvod ide i to je to. Naravno, nije to jedni uvjet da uspije. Ali ako je potpomognut dotacijama države ili nečeg drugog, onda kad-tad to krahira, kad dotacije prestanu', pojašnjava.

Ne ide uvijek sve po planu

Jedan od prvih zadataka na kojem su radili bila je elektronika za pametni novčanik njihovih susjeda iz Tehnološkog parka, firme Baggizmo, a sada rade na novoj pametnoj kartici za istog klijenta.

Prvu godinu su preživjeli, kaže Medić u šali na pitanje kako je prošla.

'Zadovoljni smo. Dosta smo skupili iskustava u ovoj prvoj godini, ali bilo je i jako puno izazova. Puno više nego što bih ih možda htio. Ali svaki problem postoji da se riješi, a svaki izazov koji smo imali smo i riješili.'