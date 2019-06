'Hrvati nisu dovoljno digitalno pismeni, a u virtualnom su prostoru naivni. Možemo osmisliti razne usluge, ali ako se ne koriste, nismo napravili posao'

Jesu li Hrvati digitalno pismen narod, odakle nam na internetu prijeti najveća opasnost i kako se pripremamo za ubrzan ulazak novih tehnologija u naše živote, pitamo zamjenicu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, koja je punih 18 godina radila u MUP-u boreći se protiv cyber kriminala

Posao o kojem bi se slobodno mogla snimiti neka hrvatska verzija serije 'CSI: Cyber' zamijenila je tako uredskim zadacima. Ako ništa drugo, to bi trebalo biti mirnije radno mjesto. No što je uopće ured u kojem sad radi i koja je njegova uloga?

I gdje smo tu mi, ne samo Hrvatska, nego cijela Europska unija; pratimo li nove trendove?

'Europa nastoji hvatati korak s Amerikom i Kinom, a Hrvatska radi na izradi nacionalnog plana razvoja umjetne inteligencije. Ministarstvo gospodarstva vodi to, a mi smo uključeni u radnu skupinu kojoj je zadatak pobrojati resurse, otkriti prioritete i iznaći vlastitu strategiju', kaže Posavec. 'Postoji niz otvorenih pitanja oko stvaranja novih, virtualnih entiteta i identiteta; to je pravno, ali i etičko pitanje. Riječ je o kompleksnom području i nužne su procjene rizika. Nitko ne želi spriječiti razvoj tehnologije i njezinu primjenu, ali sve to treba uklopiti u postojeće okvire, na siguran način, a na dobrobit građana.'

Digitalna nepismenost globalni problem

Razmišlja se o umjetnoj inteligenciji, internetu stvari i proširenoj stvarnosti, no koliko je Hrvatska uopće digitalizirana? Jesmo li digitalno opismenjeni, pitamo našu sugovornicu.

'Hrvati su još nedovoljno digitalno pismeni. No nije to samo hrvatski problem, vrijedi to za manje-više sve države svijeta. Na svim stručnim skupovima može se čuti to da ljudi još nisu dovoljno digitalno pismeni. Ne samo da ne znaju dovoljno dobro koristiti postojeće usluge i alate, niska je i svijest o potrebi veće sigurnosti u digitalnom okruženju', kaže Posavec.

'Ljude treba educirati kako da se koriste digitalnim uslugama, privatno i na poslu, ali podjednako je važno da ih se nauči koristiti te usluge na siguran način. To vrijedi i za pružatelje usluga, od banaka, preko telekoma, do same države, ali i ljudi sami moraju voditi računa o svojoj sigurnosti', upozorava. 'Posebno se to odnosi na ranjive skupine, poput starijih osoba koje pružaju otpor digitalizaciji jer nemaju povjerenja u nju.'