Oni imaju ambiciozan plan: U tri godine digitalizirati sve hrvatske škole i opismeniti 50.000 nastavnika

Carnet, Hrvatska akademska i istraživačka mreža, u sljedeće tri godine namjerava digitalizirati sve hrvatske škole. Je li to doista ostvarivo i kako, što je dosad učinjeno i čime se još bavi njenih 150 zaposlenika, pitamo zamjenicu ravnatelja Andrijanu Prskalo Maček

Programom punog naziva 'e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće' želi se postići baš to: uvesti škole u već zahuktalu budućnost. Digitalnu budućnost. Prilagodba je započela još u ožujku 2015. pilot-projektom u kojem je sudjelovala 151 hrvatska škola. Do kraja kolovoza prošle godine razina digitalne zrelosti hrvatskih osnovnih i srednjih škola bila je povećana za deset posto.

'Shvatili smo da ne možemo reći ostalim školama da će biti izostavljene iz projekta i neka se strpe do 2022. Postalo nam je jasno da moramo obuhvatiti apsolutno sve škole u Hrvatskoj i da nam za to nedostaje novac', kaže Prskalo Maček. Nakon niza pregovora i dogovora s ministarstvima obrazovanja, regionalnog razvoja i europskih fondova počeo je stizati novac, ukupno 1,3 milijarde kuna. A tim se novcem mogu obuhvatiti sve škole u Hrvatskoj. Kombiniraju se tako sredstva iz fondova s nacionalnim sufinanciranjem.

'Pilot-projekt je trajao tri i pol godine. Za to smo vrijeme puno toga testirali kako bismo u sljedećoj fazi, u velikom projektu, mogli to primijeniti na sve škole u Hrvatskoj', podsjeća Prskalo Maček. Računali su da će s tada dodijeljenim novcem uključiti deset posto škola, njih 140. Međutim, zanimanje je bilo ogromno i Carnetu se ubrzo javilo više od 700 škola...

Projekt e-Škola traje do kraja 2022., a pred Carnetom su tri godine da završi započeti posao. Riječ je o ukupno 1166 škola na 1498 lokacija jer su projektom obuhvaćene i sve one područne . Nastavnici će dobiti laptope i proći edukaciju, neovisno o školi u kojoj rade.

'Među rijetkima smo u svijetu koji na taj način kombiniraju fondove. Mada su nam iz drugih zemalja znali reći da nam to nije pametno, da je previše riskantno i da to nećemo uspjeti uskladiti, uspjeli smo.'

'Digitalnu zrelost mjerili smo na početku i kraju pilot-projekta; čak 83 posto škola bilo je na drugoj razini, takozvanih digitalnih početnika. Do kraja projekta podigli smo sve škole do treće i četvrte razine od njih pet', podsjeća Prskalo Maček. I tako su neke postale digitalno osposobljene, a neke su ušle u kategoriju digitalno naprednih škola.

'Već sada sve škole mogu koristiti e-Dnevnik. Ta naša usluga zaživjela je na potpuno dobrovoljnoj bazi. Nitko škole nije prisiljavao na to. Nakon pilota, kojim smo obuhvatili samo tri škole, jedni su drugima prenosili pozitivna iskustva. Trenutno samo stotinjak škola u Hrvatskoj ne koristi e-Dnevnik, no i to će se promijeniti od ove jeseni.'

Ove jeseni kreće vanjsko vrednovanje novo uključenih škola kako bi se izmjerila i njihova digitalna zrelost. Dakako, nakon što su u projekt uključene sve škole u Hrvatskoj, mjerenja će se ipak obaviti na odabranom uzorku.

Škole će se digitalno prilagoditi, ali što je s ljudima koji rade u njima - prihvaćaju li i oni promjene?

Zabluda je to da su godine važne

'Nema ničega preko noći. Uvijek imate onih koji su za, one koji su protiv, one koji će konstruktivno kritizirati i one koji prilikom kritiziranja neće biti nimalo konstruktivni. No tako je svugdje, ne samo u školstvu. Tako i u svakoj školi imate nastavnike koji rade čuda, ali i one koji nisu spremni na promjene', kaže Prskalo Maček, a primijetila je još nešto.

'Zabluda je to da su godine važne. Naše je iskustvo takvo da životna dob nastavnika nije ni važna ni presudna. Nekima je to životni poziv, a neki su u tom poslu završili igrom slučaja. Važno je da smo kroz ove projekte otkrili sjajne pojedince za koje uopće nismo znali da postoje. Stvorila se kritična masa nastavnika koji motiviraju druge.'

Pilot-projektom bilo je obuhvaćeno oko 7000 nastavnika, a svatko od njih prošao je prosječno šest edukacija. Sada će biti obuhvaćeni svi nastavnici, njih više od 50.000, uključujući stručno osoblje i ravnatelje.