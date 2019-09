Hoverboard: O čemu se radi, koliko košta i trebate li ga uopće kupovati?

Vizija budućnosti, zabavna igračka ili razlog zbog kojeg ćete uskoro posjetiti traumatološki odjel lokalne bolnice? Hoverboardovi su trenutno hit među mlađima, a mi smo tu da otkrijemo koliko su zapravo korisni

Hoverboardovi su relativno skupi za nešto što se može definirati kao visokotehnološka igračka. S obzirom da neispravni hoverboard može uzrokovati ozljedu ili materijalnu štetu zbog neispravne baterije ili motora, pretpostavljamo da je najbolje ne kupovati modele koje na AliExpressu možete kupiti za 20 dolara. Prosječna cijena hoverboarda je, tim rečeno, od 500 do 4000 kuna, zavisno o modelu.

Tim rečeno, razmišljate li o kupnji? U ovom ćemo vodiču otkriti koliko otprilike košta prosječni hoverboard, na što trebate obratiti pažnju kada ga kupujete i konačno - koliko je on zapravo praktičan i vrijedan vašeg vremena.

Ako ste roditelj maloljetnog djeteta, postoji izvjesna šansa da ste barem jednom čuli o hitu kojeg totalno koriste svi drugi klinci u susjedstvu. Izgleda kao spljošteni pješčani sat, ima dva kotača i čini se prilično nesigurnim. Hoverboard je na scenu stupio 2015. kada su ga reklamirali brojni internauti, zvijezde i mediji. U međuvremenu je bio zabranjen na nekim mjestima, popularnost mu je donekle pala, no i dalje je hit među klincima.

Za koga je hoverboard?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od osobe do osobe, no ako gledamo uputstva većine hoverboardova, vidjet ćemo da su oni napravljeni za osobe od 20 do 130 kilograma (zavisno o modelu, naravno). Vaša težina će tako utjecati i na doseg hoverboarda koji u prosjeku može voziti oko 11 kilometara prije nego što ćete ga morati spojiti na punjač.

Treba li vam hoverboard?

Ako ste obožavatelj 'Povratka u budućnost 2' ili ako vas klinac već par mjeseci maltretira da mu ga kupite, nabavite ga - samo pazite na uputstva i vozite ga iznimno oprezno. Ako ste o hoverboardu razmišljali kao metodi prijevoza, njegov domet bi vam mogao predstavljati problem, što znači da biste ga u načelu trebali zaobići.