Tržište im je cijeli svijet, a oporezuju ih dvostruko: 'Posebno je teško mladim gejming tvrtkama'

Računalne igre su najbrže rastući segment IT industrije u svijetu, a takav trend prisutan je i u Hrvatskoj, gdje gotovo sve gejming tvrtke sto posto izvoze, no najveći izazov im je što Hrvatska nema ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om, jer im to umanjuje prihode i smanjuje konkurentnost, poručuju hrvatski predstavnici s najvećeg svjetskog sajma Gamescon u Koelnu

Sajam Gamescon održava se od 20. do 24. kolovoza, a na njemu se predstavljaju trendove i proizvodi digitalne zabave, izvijestili su u srijedu iz Hrvatske gospodarske komore (HGK). Među brojnim kreatorima i dobavljačima softvera za igre predstavljaju se i hrvatske tvrtke, čiji nastup na tom sajmu šestu godinu za redom organizira HGK. Istraživanje hrvatskih kreativnih i kulturnih industrija Ekonomskoga instituta pokazuje da više od 20 tvrtki u Hrvatskoj koje se bave 'gamingom' gotovo sto posto izvoze, zapošljavaju oko 250 radnika, a tržište im je cijeli svijet. 'Tvrtke koje se bave proizvodnjom računalnih igara izvoze praktički sve što naprave, a imamo prostora i za širenje u svijetu, pri čemu je jedno od trenutno jačih tržišta za komercijalni uspjeh Kina', kaže direktor tvrtke Pandora studio (Gamepires) Andrej Levenski. Sa svojim proizvodima odnosno igrama, od kojih su neke u samom svjetskom vrhu s oko 1,5 milijuna prodanih primjeraka, ta je tvrtka dobila financijsku stabilnost, no Levenski ističe problem dvostrukog oporezivanja. 'Definitivno najveći izazov je što nemamo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om, što umanjuje prihode studijima i smanjuje konkurentnost na svjetskom tržištu. To nam je problem, a pogotovo mladima koji bi krenuli nešto raditi pa većinu prihoda im uzme porez', ocjenjuje Levenski. Slično ističe i direktor tvrtke Abest odnosno Croteama Roman Ribarić, čije su igre također svjetski slavne, s gotovo pet milijuna prodanih primjeraka. Iznosi podatak da im dvostruko oporezivanje smanjuje prihode od prodaje u SAD-u za 30 posto. Na sajmu Gamescom predstavlja se i Exordium Games, koji 99 posto svega što stvori prodaje u inozemstvu preko digitalnih platformi za distribuciju igara, a jednu od njihovih posljednjih igara samo u lipnju ove godine zaigralo je više od 16 milijuna igrača. 'Za američku platformu Legends of Learning izradili smo nekoliko desetaka edukativnih web igara. Sličan sadržaj pruža i Carnet domaćim učenicima putem digitalnih obrazovnih sadržaja, a kako nam je nedavno dodijeljena grupa engleskog jezika, moći ćemo izrađivati edukativne igre i za njih', otkrio je direktor Exordium Gamesa Andrej Kovačević. Na sajmu Gamescom ove godine nastupa devet tvrtki-članica Grupacije za razvoj računalnih igara Udruženja za IT HGK - Dvaput dva, Digitalna avantura, Intercorona, Iron Ward, Exordium Games, Pandora studio, Abest, Games Revolted i Soap Interactive, koje su na svjetskom tržištu poznatije po brendovima 2x2, Reboot, LGM Games, Ironward, Exordium Games, Gamepires, Croteam, Games Revolted i Soap Interactive.