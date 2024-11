Piratsko tržište TV kanala: Korisnika čak između 100 i 200 tisuća, a love ih na tri načina

Službene informacije zasad su šture, no potvrdu da se ne radi o akciji ograničenoj na Hrvatsku dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazavši da je riječ o međunarodnom pothvatu u suradnji s EUROPOL-om. 'Ovo je početak kriminalističkog istraživanja i vidjet ćemo kud će to sve skupa doći', rekao je.

'Pritom kupci često nemaju ni pojma da sudjeluju u ilegalnim pothvatima jer se IPTV usluga često prodaje preko web stranica koje izgledaju vrlo profesionalno i time uspijevaju zavarati korisnike. Drugi kanal prodaje često je usmena predaja , pa se tako posljednjih mjeseci bilježi velik broj slučajeva gdje nove korisnike vrbuju, primjerice, konobari u kafićima koji za to dobivaju novčanu proviziju. A treći način prodaje jesu mali oglasi : ondje su se barem do danas bez problema reklamirale ilegalne usluge', upozorava drugi sugovornik tportala.

Radi se zapravo o krađi originalnog sadržaja i autorskog djela, odnosno intelektualnog vlasništva - 'contenta' - u čiju su produkciju uložena golema sredstva. Nijedan legalni operater jednostavno ne može konkurirati ilegalcima koji pokradu sav sadržaj na planetu i prodaju ga za deset eura mjesečno, radi se o narušavanju konkurencije koje bi u konačnici prije ili kasnije dovelo do kraha na tržištu.

'Tvrtke koje to čine često su bazirane u Kini, Indiji, Ukrajini i drugim dijelovima svijeta i vrlo su otporne i dobro organizirane, radi se zapravo o kriminalu s više slojeva - pri čemu se na našem području često nalaze tek posrednici u prodaji. One imaju jake servere skrivene na tajnim lokacijama, moćan hardver i jaku mrežu ljudi koja brzo reagira kada se prekine neki od ukradenih streamova. Radi se o apsolutno nadnacionalnom, transgraničnom ilegalnom pothvatu', objašnjava jedan od sugovornika tportala.

Borba upornih protiv napornih

'Nositelji prava skidaju ilegalne prijenose, ilegalci ih vraćaju - radi se o borbi upornih protiv napornih', slikovit je isti sugovornik.

Krajnji korisnici pritom najčešće doista nemaju pojma da sudjeluju u bilo kakvom ilegalnom pothvatu. U Hrvatskoj su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima predviđene novčane kazne u rasponu od 5.000 do 50.000 kuna, odnosno od 10.000 do 100.000 kuna za kvalificirani oblik prekršaja, no i Kazneni zakon spominje moguće kazne do čak tri godine zatvora.

Istina, većina ovih odredbi zasad se odnosi samo na pružatelje usluga te ne obuhvaća njihove korisnike - no izvjesno je da će Hrvatska krenuti putem više zemalja Europske unije i pored stvaranja novih mehanizama za trenutno onemogućavanje pristupa piratskim sadržajima uživo, uvesti i sankcioniranje krajnjih kupaca.