Hoće li tajnoviti uređaj iz Applea stvarno pronalaziti sve što izgubimo?

Apple razvija poseban uređaj pomoću kojeg će korisnici moći označavati predmete u sklopu svojeg iCloud profila. Dodatak bi mogao kombinirati značajke i s vremenom zamjeniti trenutne aplikacije Find My iPhone i Find My Friends

Uređaj funkcionira tako da komunicira s vašim pametnim telefonom i olakšava vam da pronađete lokaciju izgubljenog predmeta. Sve bi funkcioniralo preko nove aplikacije koja bi s vremenom zamijenila već postojeće Find My iPhone i Find My Friends, no sve ovo je, kao što smo već nekoliko puta naveli, još u stadiju više ili manje potvrđene glasine.