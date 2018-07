Hoće li novi iPhone doista stići u ovim ludim bojama? Nadamo se...

Čini se kako glasinama oko novih iPhonea, koje ćemo čekati barem još dva mjeseca, nema kraja. Za sada je gotovo sigurno da će biti predstavljena tri nova modela, a neki od njih bit će dostupni u pet različitih boja

Očekuje se kako će Apple u rujnu predstaviti nove modele iPhonea. Do sada smo već pisali što bi se moglo krasiti nove smartphone, no nitko ne zna u kakvim ćemo ih bojama gledati. Barem nismo znali do sada. 9to5Mac izvještava da pouzdani analitičar Ming-Chi Kuo predviđa da će novi 6,5-inčni OLED iPhone biti dostupan u crnoj, bijeloj i novoj zlatnoj boji. Onaj nešto manji iPhone, zaslona od 6,1 inča, proizvodit će se u sivoj, bijeloj, plavoj, crvenoj i narančastoj (!) boji.