Hoće li novi iPhone doista stići s ove dvije novosti?

Pojavile su se skice dva nova modela iPhonea koja bi trebala izaći najesen. Novi iPhone XI, kako ga od milja zovu, mogao bi imati trostruku kameru i čelično kućište. I dalje nema naznaka da će 'zub' nestati sa ekrana

Čini se kako Apple ne može čuvati svoj novi model u tajnosti, ma koliko god se trudio. Naime, pojavio se novi leak, ovaj put u obliku sheme za dva od tri nova modela koja bi trebala izaći najesen. Onaj najbolji, flagship model, javnost za sada zove iPhone XI Plus , a cjenovno pristupačniju opciju nadimkom iPhone 9.

od 'cigle' do 'banane'

Skice je nabavio Forbes od proizvođača pribora Ghostek i ne znači da je to nužno Appleov dizajn, ali postoji dobra šansa da Ghostek ima pristup informacijama za izradu maski i futrola te ostalog pribora za novi iPhone. Također, isti izvor pružio je Forbesu točnu informaciju o Samsung Galaxyju S9.

Novi iPhone XI Plus, očito ima 6,5-inčni zaslon, što odgovara prethodnim glasinama. No nove dimenzije telefona bi trebale biti 157,2 puta 77,1 mm, što će ga činiti nešto manjim od iPhonea 8 Plus čije su dimenzije 158,4 puta 78,1 mm.

Međutim, XI Plus bi trebao imati čelično kućište, a ne aluminijsko, što će ga vjerojatno činiti težim od osmice koja ima 202g. Što se tiče dizajna, trebao bi biti više ili manje identičan iPhoneu X, zajedno sa 'zubom' na vrhu zaslona.