Harry Potter: Hogwarts Mystery predstavlja sve loše u mobilnom gejmingu

Najnovija videoigra s Harryjem Potterom iz Warner Brothersa uzima omiljenog junaka dječje književnosti te ga pretvara u prozirni alat za prodaju mikrotransakcija

Kao i u svim sličnim igrama, vaš lik ima ograničenu količinu energije koja se puni sporije nego što se prazni. Kako biste savladali bilo koju prepreku, trebat ćete tapkati po gumbu sve dok ne potrošite dovoljno energije za završetak zadatka i nastavka priče. Ako to ne učinite, bit ćete osuđeni na čekanje dok vam se ne napuni rezervoar ili puno jednostavnije, ulazak u igrin dućan i trošenje novca na kristale koji, pogodili ste, vraćaju energiju .

Ovo možda na prvi pogled izgleda relativno bezazleno, no smatram da je važno primjer koji savršeno ilustrira koliko prljavu igru igrini developeri igraju. Deset minuta nakon početka Hogwarts Mysteryja vašeg lika počne daviti magično korjenje kojeg se možete riješiti samo ako potrošite hrpu energije. Ako vam je energije ponestalo, šteta - gledat ćete kako vašeg lika, ne Harrya, davi zlo stablo. Ako platite, možete ga osloboditi, a ako ne, možete nastaviti sa uživanjem u prizoru i čekanjem .

Kupiti ili ne?

Mogao bi nastaviti pisati o ovom pokušaju digitalne pljačke, no iskreno - to nije smisao ove kratke recenzije. Sve što želim istaknuti je da igre poput Harry Potter: Hogwarts Mystery predstavljaju apsolutno dno dućana s aplikacijama - ne zato jer ciljaju djecu ili zašto omiljene franšize pretvaraju u sustav izvlačenja novca s minimalnom dozom interakcije. Problem je što one uništavaju sam koncept igranja na smartfonima, zamjenjujući ga kupovanjem kristala i čekanjem sljedeće animacije.