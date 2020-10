Greška unutar Chromea dozvolila je Googleu da vas prati - čak i kad vi to ne želite

Značajka kojom korisnici nakon svakog gašenja preglednika brišu povijest i kolačiće slučajno nije radila. Google se ispričao i obećao popravak

Prema The Registeru , lokalni podaci s web stranica omogućavaju stranicama da pohranjuju osobne podatke o korisnicima, odnosno pamte informacije o tome kada korisnici opet dolaze na stranicu. Ti korisnički podaci koriste se za praćenje korisnika na drugim stranicama, no Register naglašava da bi Chromeovo ponašaje Googleu omogućilo da maskira kolačiće kao podatke s web stranica te prati korisnike čak i kad su pobrisali sve kolačiće i podatke nakon izlaska iz programa.

Google je u izjavi potvrdio da zna za problem te da radi na njegovom popravku. 'Prepoznali smo grešku u Chromeu koja utječe na čišćenje kolačića nekih Googleovih stranica' rekao je glasnogovornik. 'Istražujemo problem i planiramo izbaciti zakrpu u sljedećih nekoliko dana'. Verge naglašava da je Google ispravio problem sa YouTubeom, no da Chrome i dalje odbija brisati podatke sa stranice Google.com.

Greška je stigla uoči Googleove odluke za micanje podrške posvećenim aplikacijama. Prema Johnsonu, moguće je riješiti se podataka sa Google.com i YouTube.com, no to uključuje 'dodavanje tih stranica u listu stranica koje ne smiju koristiti kolačiće'.

Kontekst ove greške možda leži u novom načinu na koji Google planira kontrolirati kolačiće, zamijenivši ih sa novom tehnologijom koja je malo manje invazivna, no kao što je to bilo do sad - pravila o privatnosti se ne apliciraju jednako na sve internetske stranice, što dodaje još municije institucijama koje ih ovih dana planiraju po tko zna koji put odvući na sud zbog monopolizacije internetskog oglašavanja.