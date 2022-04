Googleovi produktivni alati uskoro će dobiti niz vrlo korisnih nadogradnji

Kompanija je predstavila značajke koje će u Meet, Docs, Spaces, Sheets i Slides unijeti niz međuoperabilnih prednosti

Google Docs, Sheets i Slides uskoro će dobiti funkciju ubacivanja video poziva iz Meeta, a najavljena je i mogućnost prijenosa Meeta na YouTubeu koja, doduše, dolazi tek za nekoliko mjeseci. Prijenos razgovora na YouTubeu bit će dostupni u paketima Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, i Teaching & Learning Upgrade.

Kompanija također svim korisnicima planira ponuditi opcionalnu enkripciju na oba kraja, dok će enkripcija sa strane klijenta biti dostupna za pakete Business Plus, Enterprise Plus i Education Plus.

Google uvodi i nekoliko nadogradnji za njihov kolaboracijski alat Spaces - povećanje maksimalnog broja članova tima na 8.000, kao i mogućnost razdjeljivanja razgovora u manje odvojene rasprave. Više informacija o novim nadogradnjama možete pronaći u službenom blogu Google.