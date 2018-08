Google vas prati čak i kada isključite lokaciju, a nisu samo Androidaši na udaru!

Postavke privatnosti na Googleovim aplikacijama nisu sasvim jasne. Čak i kad korisnik pauzira 'povijest lokacije' neke usluge i dalje čitaju podatke. Ova izravna prijetnja privatnosti utječe na oko dvije milijarde Android i stotine milijuna iPhone korisnika diljem svijeta

Google zbilja želi znati više o svojim korisnicima da je odlučio potajno pratiti njihovo kretanje. Mnoge usluge te kompanije čitaju lokaciju uređaja čak iako je ona onemogućena u postavkama privatnosti. Aplikacije jednako prate i Android korisnike kao i one koji su instalirali Google aplikacije na iPhone, otkrio je Associated Press.

U većini slučajeva Googleove aplikacije traže dopuštenje za praćenje lokacije, poput Karata koje ju koriste kako bi pronašle rutu od polazišta do odredišta. Osim toga, ako korisnik dopusti praćenje lokacije, kasnije te podatke može iskoristiti za pronalaženje izgubljenog uređaja. Značajka se zove 'povijest lokacije' i kad ju korisnik isključi, Google više ne bi trebao pratiti njegovo kretanje.

No Associated Press je otkrio da to i dalje čini. Neke aplikacije automatski, bez pitanja, skidaju podatke o lokaciji sa uređaja, bez obzira je li 'povijest lokacije' pauzirana. Računalni znanstvenici s priznatog sveučilišta Princeton potvrdili su nalaze istraživanja.

Ova izravna prijetnja privatnosti utječe na oko dvije milijarde Android i stotine milijuna iPhone korisnika diljem svijeta.

Postavke praćenja lokacije nisu sasvim jasne i ne nalaze se na jednom mjestu

Iz tvrtke se opravdavaju kako podatke o lokaciji prikupljaju da bi poboljšali korisničko iskustvo te da je povijest moguće izbrisati.

'Postoji nekoliko različitih načina na koje Google može koristiti lokaciju kako bi poboljšao korisničko iskustvo, uključujući: Povijest lokacije, aktivnost na webu i aplikacijama te usluge lokacije na razini uređaja', izjavio je glasnogovornik Googlea u priopćenju AP-u. 'Dajemo jasne opise tih alata i detaljne kontrole kako bismo ih mogli uključiti ili isključiti i izbrisati njihovu povijest u bilo kojem trenutku'.