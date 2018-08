Google povukao 145 zaraženih aplikacija, provjerite imate li ih

Prošlog tjedna Palo Alto Networks primijetio je da se na Google Playu nalazi 145 zaraženih aplikacija, od kojih većina nosi po dvije zaražene datoteke. Sve su prošle provjeru jer ne napadaju Android nego Windowse, pa ih Play Protect nije uočio

Prema izvješću, radi se o točno 145 aplikacija koje su korisnici instalirali sa Google Play Trgovine, a koje bi zarazile računala kad bi korisnici priključili svoje smartfone USB-om. Ni jedna od njih ne šteti samom Androidu pa su bez problema prošle Googleov Play Protect, alat za otkrivanje štetnih aplikacija, piše Gadgets Now.

'Mnoge od zaraženih aplikacija mogu sadržavati više datoteka, različitih lokacija i imena koje nose viruse. No u većini slučajeva svaka nosi dva virusa', napisali su iz Palo Alto Networksa u izvješću.

Neke ugrožene aplikacije su Learn to Draw Clothing, Modification Trail, Gymnastics Training Tutorial, Baby Room, MotorTraiL, Tattoo Name, Car garage, Japanese Garden, House Terrace, Skirt Design, Yoga Meditation, Shoe rack, Unique T-shirt, Mens Shoes, TV RuanG TaMu, Idea Glasses, Fashion Muslim, Bracelet, Clothing Drawing, Minimalist Kitchen, Nail Art, Ice cream stick, Roof, Children Clothes, Home Ceiling, PoLa BaJu, Living room, Bookshelf, Knitted Baby, Hair Paint, Wall Decoration, Painting Mahendi, Bodybuilder, Couple shirts, Unique Graffiti, Paper flower, Night gown, Wardrobe Ideas, Dining table, Gymnastics, Use Child, Window Design, Hijab StyLe, Wing Chun, Fencing Technique.