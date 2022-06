Google šalje upozorenje na novu prijetnju Androidu i iOS-u: Što je Hermit

Kao što je bio slučaj sa Pegasusom i NSO Grupom, najnoviji spyware iz Italije primjenjuje se za protuzakonite radnje, a njegovo najjače oružje je ekstremna prilagodljivost

Hermit, riječima Googlea, inficira iOS i Android te blokira podatkovnu vezu mobilnog uređaja. Nakon toga šalje SMS sa poveznicom za preuzimanje softvera koji osposobljava internetsku vezu. Ako im to nije pošlo za rukom, špijuni su pokušali maskirati spyware kao legitimnu aplikaciju za dopisivanje poput WhatsAppa ili Instagrama.

Stvar koja Hermita čini izuzetno opasnim softverom mogućnost je preuzimanja modula iz vanjskog kontrolnog centra. Neki dodaci koje je otkrio Lookout programu daju mogućnost krađe podataka iz kalendara ili adresara, kao i snimanja fotografija uz pomoć kamere. Jedan je modul čak spywareu omogućio rootanje Androida.

Google vjeruje da Hermit još nije došao do Play Storea i App Storea, no kompanija ima dokaze da počinitelji softver šire iOS-om putem Appleovog programa za poduzetnički softver, odnosno inicijativu pomoću koje firme mogu svojim zaposlenicima dijeliti softver nedostupan na App Storeu. Apple u izjavi za Verge navodi da je do danas blokirao sve račune i certifikate vezane uz prijetnju, dok je Google upozorio ugrožene korisnike te izbacio novu verziju Google Play Protecta.

Google završava izvješće naglasivši da bilježi nagli rast industrije komercijalnog spywarea. 'Ovi prodavači omogućavaju širenje opasnih hakerskih alata te naoružavaju vlade koje takav softver nikad ne bi mogle razviti u svojim uredima ili ministarstvima'. 'Premda je korištenje špijunske tehnologije dozvoljeno pod međunarodnim i državnim zakonima, on se često koristi za neetične stvari poput praćenja disidenata, novinara, humanitaraca i naravno - političke opozicije.