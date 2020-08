Google priprema malo iznenađenje za sve ljubitelje Android TV-a

Najnoviji uređaj za Android TV, prema insajderima, dolazi prije kraja ljeta, a radi se o priključku za TV koji dolazi u paru s daljinskim upravljačem

Android TV trenutno nije pretjerano dostupna stvar, osim ako kupujete TV koji ga koristi. Nvidia Shield i Xiaomi Mi Box S neki su od proizvoda koji nude Android TV, no to je uglavnom to. Xiaomi je također izbacio Mi TV Stick koji se prodaje u EU i Indiji te je jedini uređaj tog oblika koji omogućava Android TV.

Što god Google planirao, uskoro bismo mogli vidjeti o čemu se radi. Podsjetimo, XDA Developers tvrde da bi novi uređaj mogao stići ovog ljeta, što znači da Google još ima vremena.