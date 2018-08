Google pokreće tražilicu i u Kini, ali - cenzuriranu

Googleova matična tvrtka Alphabet testira tražilicu za kinesko tržište koja neće prikazivati sve rezultate, u skladu sa zahtjevima tamošnje vlasti. Među zabranjnim pojmovima naći će se oni o ljudskim pravima, demokraciji, religiji i mirnim prosvjedima

Googleova matična kompanija Alphabet Inc. planira pokrenuti cenzuriranu verziju svoje tražilice za Kinu, koja bi blokirala određene stranice i pojmove, izvijestio je je u srijedu portal The Intercept, navodeći kao izvor interne Googleove dokumente i ljude upućene u taj projekt.

Projekt ima kodirano ime 'Dragonfly' te je u provedbi od proljeća 2017., navodi taj portal. Dodaje kako je napredak na tom projektu zamijećen u prosincu, nakon sastanka Googleovog izvršnog direktora Sundara Pichaija i visokog dužnosnika kineske vlade.

Pojmovi za pretraživanje o ljudskim pravima, demokraciji, religiji i mirnim prosvjedima bit će među riječima na crnoj listi aplikacije za pretraživanje, koja je, kako navodi The Intercept, već pokazana kineskoj vladi. Dovršena inačica mogla bi biti pokrenuta u sljedećih šest do devet mjeseci, no čeka se odobrenje kineskih vlasti.

Iz Googlea su odbili komentirati pojedinosti spomenute u Interceptovom izvješću, no napomenuli su kako su pokrenuli niz mobilnih aplikacija u Kini te da rade s lokalnim programerima kao dio procesa održavanja svoje prisutnosti na tom području.