Počeli su problemi? Evo kako ćete najbolje počistiti računalo s Windows 10

Donosimo upute korak po korak kako vaše izdanje Microsoftovog operativnog sustava možete ponovno dovesti u optimalno stanje

Počet će se pojavljivati upozorenja o pomanjkanju raspoloživog prostora za pohranu, a računalo će početi raditi sporije, piše Make Use Of . Pokazat ćemo vam kako možete počistiti Windows 10 pomoću raznih alata za razne situacije.

Pregledajte datoteke, uklonite odmah one koje više ne koristite, a one koji bi vam mogli zatrebati prebacite na vanjski čvrsti disk. Ako držite puno datoteka u Dropboxu i sličnim servisima za pohranu u računalnom oblaku upotrijebite njihove kontrolne mehanizme kako bi obustavili sinkronizaciju nepotrebnih datoteka.

U izborniku Recovery kliknite dugme Get started. Odaberite Keep my files, odlučite se hoćete li preuzimati Windows ili ponovno instalirati koristeći lokalno dostupne datoteke, namjestite postavke i provjerite jeste li odabrali No za Restore preinstalled apps?

Ovo je isto kao Fresh Start u kategoriji Device performance & health aplikacije Windows Security u starijim izdanjima Windows 10. Ponovno će instalirati Windows na najnovije izdanje te ukloniti sve instalirane aplikacije. Zadržat će tek vaše osobne datoteke i pojedine postavke za Windows.

Prije no što ovo napravite svakako izradite sigurnosnu kopiju (backup) vaših datoteka, za slučaj ako nešto pođe po krivu. Zabilježite i licencne ključeve za ponovnu aktivaciju softvera.

Izbjegavajte lažne aplikacije za čišćenje

Kao što ste vidjeli, ne trebate puno vanjskih aplikacija kako biste počistili računalo i osvježili Windows 10. Stoga izbjegavajte njihovo korištenje, naročito ako niste sigurni možete li im vjerovati.