Gmail se mijenja, pogledajte kakve nas novosti čekaju

Google uskoro planira u cijelosti integrirati AMP u popularni servis za elektroničku poštu, dajući korisnicima Gmaila elegantniji pregled, kao i nekoliko vrlo korisnih noviteta

Googleov produkt menadžer za Gmail Aakash Sahney u ponedjeljak je potvrdio da popularni klijent za email uskoro dobiva AMP, odnosno Accelerated Mobile Pages. To znači da će Gmail klijent biti brži, učinkovitiji i interaktivniji. Jedna od njih je mogućnost pregleda web sadržaja direktno iz klijenta, odnosno bez ulaska u web-preglednik.

'AMP projekt započeli smo kako bismo pomogli izdavačima, no njegove mogućnosti su s vremenom dosegle puno dalje - on je danas jedan od najboljih načina za izradu bogatih web sadržaja' kaže Sahney te nastavlja: 'S ovim smo dobili priliku modernizirati jedno od najpopularnijih mjesta na kojima ljudi provode svoje vrijeme - a to je klijent za email.'