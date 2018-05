Glavni kandidat za izvanzemaljski život je jedan Jupiterov mjesec

Podaci koje je od 1995. prikupljla letjelica Galileo konačno su obrađeni. Iz NASA-e smatraju kako Europa ima pogodne uvjete za život, barem onakvog kakvog poznajemo

Ta letjelica Američke svemirske agencije (NASA) bila je prva koja je 1995. godine ušla u orbitu divovskoga plinovitog planeta. No očitanja koja je Galileo tada poslao dugo su zbunjivala znanstvenike.

'Znamo otprije da Europa ima mnogo elemenata potrebnih za život, barem za onakav život kakav mi poznajemo. Ima vode. Ima energije. Ima ugljika. Mogućnost postojanja života jedno je od velikih pitanja koja želimo istražiti', rekla je znanstvenica Elizabeth Turtle iz laboratorija primijenjene fizike na sveučilištu Johns Hopkins.

'Činjenica da smo otkrili vodeni oblik stvarno je uzbudljiva. To znači da postoje načini da se materijal iz oceana, koji je vjerojatno najpogodniji dio Europe za život jer je topliji i od radijacije zaštićen ledenom korom, probije kroz ledenu kapu. A to znači da ćemo moći doći do uzoraka', rekla je Turtle.

NASA će za koju godinu imati priliku za to. Agencija 2022. namjerava lansirati letjelicu Europa Clipper s ciljem istraživanja Jupiterove orbite. Niskim preletima nastojat će doći do uzoraka iz 'gejzira' i tako znanstvenicima omogućiti potragu za eventualnim mikrobnim oblicima života u Europinom oceanu.