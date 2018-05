Stigao je novi smartfon iz Huaweija, znamo i cijenu

Novi Huawei Y6 2018 oduševit će mlade ljude selfie generacije svojom kamerom, ali i zvučnicima. Podržava brojne igre, dvostruki Bluetooth, snimke zaslona s tri prsta, podijeljeni i mini zaslon te otključavanje prepoznavanjem lica

Pametni telefoni ušli su u razdoblje FullView zaslona pa tako i novi Huawei Y6 2018 ima 5.7 inčni HD + Huawei FullView zaslon. Uređaj je vrlo udoban u rukama zahvaljujući ergonomskom dizajnu i zakrivljenom staklu. Također, ima i posebne audio značajke koje podržavaju zvuk jačine do 88 dB, što je mnogo glasnije od prosječnog telefona. Ljubiteljima karaoke zabave svidjet će se HOTA (HUAWEI Over The Air) opcija koja pretvara uređaj u pravu mini karaoke zabavu.

Telefon još podržava i opciju grupne glazbe koja omogućava spajanje osam mobilnih telefona u zvučnike 5.1 surround zvuka. Kao dodatak, model podržava Histen tehnologiju na tri načina - blizu (zvučnik unutar slušalice), naprijed (efekt kazališnog prostora) te prednji (efekt koncerta) koji zajedno čine 3D zvuk.

Podržava otključavanje licem pomoću algoritma za prepoznavanje pa uređaj može automatski prepoznati 1.024 točaka ljudskog lica i s velikom točnošću ih uskladiti s unaprijed pohranjenim podacima. Kad se upali, potrebno je pritisnuti zaslon kako bi se otključao.

Možda najvažnija značajka mladim ljudima jest kamera, a prednja ovog Huaweia ima 5 MP i bljeskalicu za automatsko osvjetljavanje te stražnji fotoaparat od 13 MP koji omogućuju snimanje fotografija iznimne kvalitete. Smart flash selfie toniranje omogućava ovom uređaju da automatski detektira osvjetljenje na licu objekta i inteligentno prilagođava razinu svjetline kako bi selfie izgledao potpuno prirodno.

Pametni telefon također podržava AR leću (argumented reality) koja čini fotografije zabavnijima, a najnoviji EMUI 8.0 sustav temeljen na Android 8.0 Oreu pruža brz i učinkovit korisnički doživljaj.