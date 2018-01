Glasovna usluga VoLTE Hrvatskog Telekoma dostupna i na iPhoneu

Usluga VoLTE donosi iznimno čist i prirodan zvuk, uspostavu poziva u oko dvije sekunde, superbrzi prijenos podataka prilikom telefoniranja te štedi bateriju

Superiorna kvaliteta razgovora i brža uspostava poziva VoLTE usluge Hrvatskog Telekoma, koju je potvrdilo i P3 nezavisno istraživanje od danas obogaćuje korisničko iskustvo i korisnika iPhonea. Glasovna VoLTE usluga Hrvatskog Telekoma koja omogućava razgovore putem super brze LTE mreže dostupna je svim korisnicima novijih modela iPhonea (iPhone 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i X).