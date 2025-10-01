Ove jeseni opremi se HONOR pametnim telefonom uz dodatni telefon ili pametni sat na poklon

Iskoristite ekskluzivnu HONOR ponudu tijekom listopada i olakšajte si svakodnevicu uz nikad naprednije AI uređaje!

Jesen je prava prekretnica u rutini. Sa sobom nosi promjene u životnom stilu, obvezama, ali i svijest o pametnoj investiciji. HONOR jesensku sezonu dočekuje s posebnom ponudom koja spaja najnovije AI pametne telefone i vrijedne poklone. Pri kupnji uređaja HONOR 400, HONOR 400 Pro ili flagship modela HONOR Magic7 Pro na poklon dobivate HONOR 400 Smart 5G, a kupce modela HONOR 400 Lite na poklon očekuje pametni sat HONOR Choice Watch 2i. [1] Pogodnost možete iskoristiti u periodu od 1. do 31. listopada 2025. kod svih HONOR ovlaštenih prodajnih partnera u Hrvatskoj.

Tražite više od pametnog telefona? HONOR Magic7 Pro nudi premium iskustvo s OLED zaslonom veličine 6,80 inča i adaptivnom frekvencijom osvježavanja do 120 Hz. Uređaj dolazi s MagicOS 9.0 sustavom koji nudi inteligentno i personalizirano korisničko iskustvo uz napredne AI funkcije poput Magic Portala, AI Prijevoda i HONOR Notes aplikacije. Fotografiranje je unaprijeđeno s AI HONOR IMAGE ENGINE sustavom te značajkama poput AI Super Zooma i Harcourt portreta. Zahvaljujući vrhunskom čipsetu Snapdragon® 86 i optimiziranom AI sustavu, Magic7 Pro je idealan izbor za korisnike koji žele spoj snage, stila i funkcionalnosti.

HONOR 400 serija donosi prepoznatljiv spoj inovacija i dizajna, s naglaskom na umjetnu inteligenciju koja svakodnevne zadatke čini jednostavnijima. Modeli iz HONOR 400 serije pametnih telefona ističu se snažnom baterijom. Odlika HONOR 400 serije je prečac do naprednih AI funkcija Magic Portal. Zahvaljujući Super Rainproof Touch tehnologiji i certifikatu, uređaj je vodootporan.[2] AI Deepfake detekcija štiti korisnike od digitalnih prijetnji, dok su integrirani alati poput Google Gemini asistenta, Circle to Search i Google Lens tu za brzo pretraživanje informacija u stvarnom vremenu. HONOR 400 serija dolazi s ultra jasnim 200 MP sistemom kamera te AI Super Zoom opcijom.

HONOR 400 Lite uređaj donosi spoj elegantnog dizajna, napredne umjetne inteligencije i vrhunske mobilne fotografije. Glavna kamera od 108 MP i prednja od 16 MP omogućuju snimanje oštrih i živopisnih fotografija, dok AI tipka za kameru donosi sasvim novo iskustvo korištenja, uz jedan pritisak. Uživanje u sadržaju upotpunjuje veliki 6,7-inčni AMOLED zaslon uz tehnologiju zaštite vida. Baterija od 5230 mAh pruža sigurnost tijekom cijelog dana, a zahvaljujući HONOR SuperCharge tehnologiji puni se do 50 % u samo pola sata. Uređaj HONOR 400 Smart 5G koji dolazi kao poklon uz kupnju HONOR 400, HONOR 400 Pro ili HONOR Magic 7 Pro, dolazi s pojednostavljenim, ali značajnim specifikacijama koje krase ostale modele iz serije 400. Stražnja kamera se ističe 8 X digitalnim zumom, uređaj je pokretan sustavom Android 15, a koristi Snapdragon pokretački čip. Odlika modela kao i cijele serije 400, iznimna je otpornost na padove, vodu i prašinu.

Pametni sat HONOR Choice Watch 2i, brine o vašem zdravlju u svakom trenutku, mjereći puls, kisik u krvi i razinu stresa. Ističe se AMOLED zaslon od 1.85 inča s kristalno jasnim prikazom i modernim dizajnom, mogućnošću poziva direktno iz sata, ali i dugotrajnom baterijom. Ljubitelje stila razveselit će vijest da postoji širok izbor zamjenskih remena. Posebna ponuda traje do 31. listopada ili do isteka zaliha, a dostupna je kod HONOR ovlaštenih prodajnih partnera diljem Hrvatske. Ovo je idealna prilika za sve koji planiraju kupiti novi mobilni uređaj i pritom dobiti više, uz dokazanu HONOR kvalitetu i vrijedne dodatke.