[FOTO/VIDEO] Zavirite u unutrašnjost preklopnog pametnog telefona Honor Magic Vs

Popularni kanal JerryRigEverything napravio je teardown najnovijeg telefona iz Honora te svim tehno znatiželjnicima prikazao njegovu unutrašnjost

Kako najnoviji flagship HONOR Magic Vs izgleda iznutra , pokazao je Zack s YouTube kanala JerryRigEverything koji je objavio video rastavljanja tog preklopnog telefona.

Honor Magic Vs i HONOR Magic5 serije imat će svjetsku premijeru 27. veljače na MWC 2023 sajmu u Barceloni.

Ovo je prvi put da su javno prikazane unutarnje komponente preklopnog telefona Honor Magic Vs i jasno vidljivi detalji poput veličine baterije te koliko su dizajn i šarka drugačiji u usporedbi s konkurencijom.

Honor navodi da je njihov Magic Vs prvi uređaj u industriji sa šarkom koja koristi tehnologiju lijevanja u jednom komadu. Kompanija je razvila laganu šarku bez zupčanika te time smanjila broj komponenti potporne strukture koje se koriste u šarki sa 92 na 4. Same su šarke izgrađene od posebnog polimernog materijala koji je 62 posto lakši od uobičajenih metala i koristi se u svemirskoj tehnologiji. Telefon također, kažu iz Honora, 'ima TÜV Rheinland certifikat kojim potvrđuje da HONOR Magic Vs može izdržati više od 400.000 sklapanja'.

Telefon će premijerno biti prikazan na ovogodišnjem Mobile World Congressu u Barceloni koji će se održati 27. veljače.