[FOTO/VIDEO] Što nakon slijetanja? Rover je poslao nove fotografije s Marsa, a ovo su mu idući zadaci

Nakon što je jučer oko 22 sata uspješno sletio na Mars, NASA-in rover Perseverance započeo je svoju glavnu misiju. Sakupljat će uzorke, tražiti znakove života, no prije svega se, kažu voditelji misije, za sve to treba pripremiti

Procedura spuštanja Ingenuityja na površinu traje tri minute, no inženjeri NASA-e žele biti sigurni da će sve proći bez greške. Ingenuity ima trideset dana za pet autonomnih letova koji će trajati do 90 sekundi. Letovi će započeti na malim visinama te s vremenom doseći nekoliko stotina metara, s time da se može obaviti samo jedan let dnevno jer mu se motor mora napuniti. Perseverance će, kažu iz NASA-e, sve to pomno snimati.