Elon Musk prodaje sve svoje stvari kako bi dokazao da zbilja želi ići na Mars

Elon Musk, trenutno najbogatiji čovjek na svijetu rekao je da prodaje sve što ima kako bi sakupio dovoljno novca za financiranje kolonije na Marsu

'Ako ima puno posla, radije prespavam u tvornici ili uredu, pa usput iznajmim neki stan ako su samnom i moja djeca.' Musk je prošlog svibnja najavio da planira prodati 'skoro sve' svoje vlasništvo, uključujući i kuću. Milijarder je, podsjetimo, do danas prodao sve svoje kuće i sakupio oko 100 milijuna dolara - u 2020. je prodao nekoliko kuća uključujući dvije susjedne u Bel-Airu u Los Angelesu, kao i imanje koje je nekad imao Gene Wilder.

Direktor Tesle i SpaceX-a planira uložiti čim više novca u kolonizaciju Marsa, a kako bi to postigao, planira prodati većinu svojih stvari. 'Zapravo, trenutno nemam skoro ništa što je jako skupo osim dionica u svojim kompanijama' rekao je Musk u razgovoru sa direktorom Axel Springera Mathiasom Döpfnerom.

Musk također prodaje svoje kuće u Kaliforniji, s obzirom da se zbog manjeg poreza seli u Teksas. U intervjuu je, doduše, naglasio da mu novac nije bitan za kupovanje stvari, već za financiranje kolonije na Marsu.

'Smatram da je vrlo važno da čovječanstvo postane vrstom koja putuje kroz svemir. Trebat će nam hrpa resursa da napravimo grad na Marsu - tom planu želim doprinjeti najviše što mogu.'

Musk je jako ozbiljan: 'Također želim svima objasniti da sam jako ozbiljan oko ovog plana - ne želim trošiti na sebe. Cijelo vrijeme me napadaju i govore kako imam hrpu kuća - evo vam sad, prodao sam ih.'

Nakon što je pretekao Jeffa Bezosa i postao najbogatiji čovjek na svijetu, vlasnik Tesle ne ja svojem Twitteru istaknuo objavu iz 2018. u kojoj je rekao da moramo izgraditi grad na Marsu 'kako bi osigurali budućnost vrste u slučaju da Zemlju pogodi meteorit ili ako se međusobno pobijemo u još jednom svjetskom ratu'.

Podsjetimo, osnivač SpaceXa do 2050 na Mars planira poslati milijun ljudi uz pomoć 1000 svemirskih brodova Starship. Raspored bi uključivao 3 lansiranja svakog dana.

Ako se bojite da je let to Marsa preskup, Musk tvrdi da to neće predstavljati problem, s obzirom da će vam posuditi novac koji će mu otplatiti radom na koloniji. Neki su, doduše, taj plan nazvali međuplanetarnim ropstvom.