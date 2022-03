[FOTO/VIDEO] Stigao je: Evo kako se treća generacija iPhonea SE drži u usporedbi sa skupljim iPhoneima

Apple je u sklopu prezentacije Peek Performance prestavio najnoviji iPhone SE koji kao i njegov prethodnik donosi nekoliko nužnih poboljšanja

Apple je na virtualnom predstavljanju prikazao treću generaciju iPhonea SE koji, kao što smo i očekivali, donosi nekoliko zgodnih poboljšanja poput podrške za 5G i A15 procesor. Proizvođač, doduše, naglašava da smartfon ima zamjetno dulji vijek baterije, a razlog toga je povećana baterija čiju je ugradnju Apple potvrdio tijekom razgovora s medijima.

Baterija

Kompanija, kao i inače, ostaje relativno šutljiva oko kapaciteta same baterije, što znači da ćemo morati čekati da netko kupi telefon, raskopa ga i obavi nužna mjerenja. Na službenoj se stranici Applea, doduše, može pronaći usporedba specifikacija trenutne i prošle verzije SE-a. Treća generacija SE-a obećava do 15 sati video reprodukcije, 10 sati streamanja videa te do 50 sati reprodukcije zvuka. Stari SE je, usporedbe radi, imao do 13 sati video reprodukcije, 8 sati streamanja i 40 sati reprodukcije zvuka.