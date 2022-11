[FOTO] NASA-ina kapsula Orion uspješno je stigla do Mjeseca

NASA-ina letjelica Orion stigla je u ponedjeljak do Mjeseca, nakon što je preletjela 130 km iznad Mjesečeve površine i sada će početi ulaziti u širu orbitu

Video snimka Mjeseca i našeg blijedoplavog planeta udaljenog više od 370.000 kilometara ostavio je bez daha zaposlenike Svemirskog centra Johnson u Houstonu, središtu kontrole misije, rekao je direktor nadzora leta Judd Frieling, kazavši da su i sami kontrolori leta bili 'apsolutno oduševljeni' viđenim.

Orion je morao obletjeti Mjesec da bi dobio dovoljno brzine za ulazak u široku, ovalnu Mjesečevu orbitu. Bude li se sve odvijalo po planu, u petak će se motori aktivirati još jednom i postaviti kapsulu u tu orbitu. Kapsula je u ponedjeljak stigla do Mjeseca prvi put nakon NASA-ina programa Apolo prije 50 godina. Let do Mjeseca ključna je točka probnoga leta vrijednog 4,1 milijarde dolara, započetog prošle srijede.