[FOTO] Na ovo se čekalo desetljećima: Teleskop James Webb otkrit će nam svemir kakav nismo ni sanjali

Nakon iznenađujuće velikog broja prepravki, popravaka, modifikacija i odgoda svemirski teleskop James Webb 22. prosinca konačno će krenuti na put prema zvijezdama

Fascinantan podvig

James Webb najnapredniji je svemirski opservatorij današnjice i nosi masivno ogledalo promjera šest metara te štit koji će ga čuvati od Sunčeva zračenja veličine prosječnog teniskog terena. Za izradu ovog suludo skupog i složenog paketa znanstvene opreme trebalo je 30 godina te ga se smatra jednim od najvećih znanstvenih podviga u ovom stoljeću.

'Na lansiranje Jamesa Webba neki od nas čekali su desetljećima. Riječ je o promatračnici koja će revolucionirati skoro svako polje moderne astrofizike', komentirala je Viller.

Nesmiljeno uzbuđenje vezano uz potencijalna otkrića skoro je jednako strahu koji vlada među ljudima koji su ga izgradili jer ako dođe do odredišta i ako nekim slučajem ne bude radio - nitko neće moći doći do njega kako bi ga popravio. Ako s druge strane proradi, dat će nam uvid u svemir kakav dosad nismo ni sanjali. Također će nam, zahvaljujući preciznim mjernim instrumentima, pružiti pogled na udaljene svjetove na kojima se možda razvio život - i to već tijekom prve godine rada.

Put prema otkriću

James Webb ima ogledalo promjera šest metara, a u usporedbi s Hubbleovim ogledalom od dva metra nudi veću razlučivost te može 'zaobilaziti' smetnje naše atmosfere i promatrati svemir kroz širi spektar valnih duljina. Pomoći će nam promatrati udaljene i bliske galaksije, plinovite i prašnjave diskove u kojima se rađaju mlade zvijezde, kao i planete koji nastaju oko njih.