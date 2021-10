[FOTO] Karizmatični trgovac ili tiranin bez smisla za humor? Ovo su neke od najluđih priča o tehno ikoni Steveu Jobsu

Stevea Jobsa, suosnivača Applea, danas se gleda kao neku vrstu ikone 'dobrih dana' tehnologije i inovacije - i to uglavnom kako bi se našla isprika za kritiku trenutnog vodstva kompanije - no njegova ličnost seže puno dalje od toga

Prošlo je deset godina od smrti Stevea Jobsa. Neki bi rekli da je to razdoblje dovoljno dugo da se ovog američkog poduzetnika stavi rame uz rame s revolucionarima moderne industrije. Štoviše, velik broj ljudi, unatoč navodno toksičnoj osobnosti, naziva prethodnika Tima Cooka zadnjom dobrom stvari u Appleu i, na neki način, čovjekom s kojim je era inovacija u kompaniji bila rođena, živjela i umrla.

Mit o inovaciji

Kao što to obično ide s poznatim ljudima koji izmišljaju nove stvari, javnost dosta često koristi Jobsa kao ispriku da kritizira suvremeno društvo i kompanije, uključujući Apple, jer izgleda da doista napušta svoje inovacijske korijene te se pretvara u ziherašku tvornicu novca.

Istina je, doduše, da Jobs nije bio ni blizu inovativan koliko mu to mnogi pripisuju. Štoviše, većina kolega, uključujući suosnivača Steva Wozniaka, otvoreno je u nekoliko navrata rekla da on nije bio tehnički potkovana osoba. No bio je perfekcionist koji je vrhunac karijere doživio osamdesetih godina prošlog stoljeća - tijekom ere u kojoj su kompanije propadale zbog samouvjerenih i skupih 'inovativnih' projekata. Apple je, kao takav, pokušao izbaciti proizvode koji su trebali okrenuti svijet naglavačke, a zapravo su ga znali dovesti na rub propasti. Sam Jobs tako je okarakteriziran kao inovator i ljubitelj modernih tehnologija, no on to jednostavno - nije bio.

Štoviše, on je vrlo često naglašavao da je užasno važno znati reći 'ne' novim 'usranim stvarima' i držati se onih koje rade. Proizvodi koje je dizajnirao su, makar inovativni na svoj način, prije svega bili kombinacija umjetničkog djela i tehnologije te su, više ili manje, spajali funkciju i dobro isprobanu tehnologiju. Uzmemo li ovaj princip u obzir, lako je zaključiti da era Stevea Jobsa nije ni prestala - on je formirao Apple kakav danas vidimo: kompetitivnu multidisciplinarnu tehnološku firmu koja proizvodi luksuzne proizvode te, kao i sve kompanije u suvremenom kapitalizmu - nastoji zaraditi što više novca kako bi zadovoljila dioničare i investitore.