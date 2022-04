[FOTO] I Bill Gates je griješio - ovo su stvari za kojima žali

Bivši šef Microsofta, filantrop i tehnološki influencer Bill Gates vodi vrlo zanimljiv život. Ipak, ponekad se prisjeti svojih najvećih grešaka

Druga velika greška bilo je, kaže Gates, pogrešno vođenje Microsofta i nedostizanje razine na kojoj je danas Android, rekao je tijekom jedne konferencije. Gates je u razgovoru s Julijom Hartz, suosnivačicom Eventbritea, tijekom događaja Village Globala rekao da je 'pobjeda Microsofta trebala biti prirodna stvar'. 'Uvijek je bila priča da pobjednik uzima sve, ali ako radite s upola manje ili 90 posto sveukupnih aplikacija, propali ste. Da smo to odradili onako kako spada, Microsoft bi bio na vrhu, no što je - tu je', zaključio je.

Bill Gates tijekom života često je spominjao korištenje tehnologije za dobrobit najsiromašnijih zajednica na svijetu, no sad misli da je trebao napraviti više. 'Ovih dana provodim puno vremena razmišljajući o tome kako tehnologija može pomoći najsiromašnijima', rekao je. 'Tehnologija u zajednici bila mi je u fokusu i prije nego što smo Melinda i ja pokrenuli zakladu. Sad kad gledam na sve to, ovim sam putem trebao krenuti puno ranije.'

Nije naučio više jezika

Gates se također požalio na manjak znanja stranih jezika - u školi je učio latinski i grčki, no nije išao dalje od toga. 'Osjećam se prilično glupo zato što ne znam nijedan strani jezik', priznao je tijekom razgovora na Redditu 2015. 'Učio sam latinski i grčki i imao sam petice iz toga, no sad žalim zato što nisam učio francuski, arapski ili kineski. Nadam se da ću uloviti vremena da to započnem bar sad - najviše mi se čini da bi dobar početak bio francuski zato što nije pretežak. Koristio sam Duolingo i onda sam prestao. Evo, recimo, Mark Zuckerberg naučio je mandarinski i nedavno je razgovarao s kineskim studentima - to je zbilja super stvar.'

Čitao je do kasnih sati u noći

Premda jako voli čitati, u ovim mu se trenucima čini da je u tome trebao imati mjeru. 'Vrlo često čitam u večernjim satima i žalim što sam prije znao zaružiti do jutra... vjerujem da bih bio puno zahvalniji sebi da sam se dovoljno naspavao', našalio se Gates.

O druženju s Epsteinom

Tijekom razgovora s CNN-ovim Andersonom Cooperom, Gates je rekao da se s Epsteinom našao 'samo kako bi razgovarao o humanitarnim akcijama i sakupljanju novca za poboljšanje globalnog zdravlja'.

'Bio sam na nekoliko večera u nadi da ću, znate, doći do tih milijardi dolara koje je Epstein planirao donirati u filantropske svrhe - ugovora koji su mogli biti potpisani za globalno zdravstvo', rekao je Gates. 'Kad sam vidio da nije ozbiljan oko toga, naše je druženje završilo.'

Nije dovoljno zahvalio Melindi

Prije nekoliko godina Microsoftov je osnivač u Netflixovom dokumentarcu 'Bill's Brain: Decoding Bill Gates' rekao da bi mu, da danas umre, najviše bilo žao što supruzi Melindi nije više puta rekao 'hvala'. U razgovoru s redateljem Davisom Guggenheimom tijekom jedne epizode upitan je zbog kojih bi propuštenih stvari žalio da ga odjednom pogodi autobus.

Gates je malo zastao i nakon toga rekao: 'Znaš... za tim što sam trebao zahvaliti Melindi.'