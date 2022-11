Mnogi ih nazivaju 'igricama', no one donose milijarde. Ovo su najprodavanije videoigre svih vremena

Industrija videoigara nerijetko je previđena grana zabave te unatoč tome nastavlja bilježiti nevjerojatan rast

Gejming industrija je od pamtivijeka bila opsjednuta brojevima. Tko je prodao više konzola? Tko ima veći broj ekskluziva? Koja računalna konfiguracija može pokretati igre u većem broju sličica u sekundi? Na globalnoj razini devedesete godine definirali su tržišni ratovi između Sege i Nintenda, a novi modeli monetizacije traže nove metrike uspjeha - mjesečni broj aktivnih korisnika, broj zadržanih igrača, zaradu u igri i tako dalje, no najzanimljivije pitanje u industriji, unatoč tome, glasi - koje su najprodavanije igre na svijetu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, u obzir smo uzeli brojke iz svega od službenih objava autora do financijskih izvješća, članaka, intervjua i tako dalje. Rezultat je lista koju ćete upravo pročitati. Problem je, doduše, to što se na listi ne mogu pronaći igre za koje autori nisu potvrdili brojke - tako nema Call of Dutyja, Diabla 3 niti igara koje je razvila i izdala Bethesda. 10. Red Dead Redemption 2 - 46 milijuna

Jedna od 'novijih' igara na listi Rockstarov je vestern koji je do 30. rujna 2022., piše Take-Two u financijskom izvješću, prodan u 46 milijuna kopija. Igra je izdana 26. listopada 2018., a izašla je na Xboxu One, PlayStationu 4 i PC-ju. 9. Pokemon Gen 1 – 47 milijuna

Igra o džepnim čudovištima koja je obilježila cijelu eru u Japanu započela je prodaju u crvenoj i zelenoj verziji prije dolaska na druge teritorije kao Pokemon Red (crvena) i Blue (plava). Žuta verzija (također poznata kao Special Pikachu Edition) došla je između 1998. i 2000. Premda Nintendo nikad nije razotkrio broj prodanih igara o Pokemonima, analiza Computer Entertainment Supplier's Associationa (CESA) sabrala je prodaju četiri verzije i došla do 31,05 milijuna prodanih kopija Crvene/Plave/Zelene i 14,64 milijuna Žute. Na 3DS-u je prodano 1,5 milijuna kopija putem Virtual Consolea, podigavši sveukupan broj prodanih kopija Pokemona prve generacije na 47 milijuna. Što se cijele franšize tiče, IGN naglašava da je ona do ožujka 2022. prodana u preko 440 milijuna primjeraka. Igra je izašla 27. veljače 1996. i to na Game Boyu 3DS i Game Boyu. 8. Super Mario Bros. – 48 milijuna

Sveukupan broj prodanih kopija igre Super Mario Bros. trenutno iznosi preko 48 milijuna, izvještava CESA. Riječ je o najprodavanijem naslovu za Nintendo Entertainment System uz procijenjenih 40,24 milijuna prodanih kopija. Ostale verzije uključuju revamp izašao na Game Boy Coloru pod imenom Super Mario Bros. Deluxe (~5 milijuna), GBA-ovu Classic NES Series: Super Mario Bros. (~2 milijuna) te prodaju na Virtual Consoleu (~ 66 milijuna). Pored ovih platformi, igra je zasjala na automatima, Game & Watchu, PC-ju 88, Sharpu X1, Nintendovom PlayChoiceu-10, SNES-u (u sklopu Super Mario All-Stars), NES Classicu i Nintendo Switchu (putem usluge Nintendo Switch Online). Igra je prvotno izašla 13. rujna 1985. na NES-u.

7. Overwatch – 50 milijuna

Blizzardova pucačina prodana je u 50 milijuna kopija, objavio je Bloomberg u travnju 2022. Overwatch je svojim dolaskom podigao standarde cijelog žanra uvođenjem jako dobrog dizajna igre, lijepo smišljenih heroja i kontinuiranom podrškom za esportove. Overwatch je nedavno preuzeo njegov nasljednik Overwatch 2, ali, nekako nam se čini, neće doseći visine koje je postigla 'jedinica'. 6. Mario Kart 8 + Deluxe – 56,87 milijuna

Mario Kart 8 Deluxe je, uz 48,41 milijun kopija prodanih do 30. rujna 2022., postao najprodavanijom igrom na Nintendo Switchu. Ubrojimo li u to prodaju za konzolu Wii U, dolazimo do vrtoglavih 57 milijuna kopija, odnosno šestog mjesta na listi najprodavanijih igara svih vremena. Igra je prvo izašla za Wii U, samo da bi kasnije stigla na Nintendo Switch. 5. PUBG – 75 milijuna

S obzirom na to da je riječ o igri koja je popularizirala žanr battle royalea, uopće nije čudno da je PUBG postao hit. Kraftonov kreativni direktor Dave Curd rekao je Vergeu da je igra do prosinca 2021. prodana u 75 milijuna primjeraka. Dok se broj preuzimanja na mobilnim platformama ne ubraja u sveukupan broj prodanih primjeraka, valja naglasiti da je PUBG Mobile do 2021. preuzet preko milijardu puta. 4. Wii Sports – 82,9 milijuna

Prema službenim Nintendovim brojkama, Wii Sports je najprodavanija Nintendova igra svih vremena. Wii Sports se prodavao u paketu s Nintendo Wiijem te je s vremenom dosegao astronomski broj prodanih kopija - vrtoglavih 83 milijuna. Igra je izašla 19. studenog 2006.

3. Grand Theft Auto V – 170 milijuna

Grand Theft Auto 5 najbolje je prodavana konzolaška i PC igra svih vremena. Prodaja ove poznate igre do 22. rujna 2022. nadišla je 170 milijuna kopija. Ovaj broj podrazumijeva sveukupnu prodaju verzija za tri generacije konzola i PC između 2013. i 2022. GTA 5 je također najbrže prodavana igra koja je dosegla milijardu dolara te je nakon toga zaradila još milijardi, postavši najprofitabilnijim zabavnim artiklom prodanim prije 2018. 2. Minecraft – 238 milijuna

Minecraft je do travnja 2021., prema Microsoftu, prodan u 238 milijuna kopija, premda se može pretpostaviti da su brojke nakon toga nastavile rasti. Kompanija naglašava da ova brojka obuhvaća prodaju verzija za sve platforme. Uz film, Netflix, obrazovanje, igračke i druge projekte koji pripadaju franšizi, ovaj je naslov definitivno uspio nadići sam medij videoigara. 1. Tetris – 520 milijuna