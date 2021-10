[FOTO] Apple, 10 godina od smrti Stevea Jobsa: od magije do stroja za profit

Deset godina od smrti Stevea Jobsa, Apple se preobrazio u ekosustav uređaja i usluga, skuplji od svih drugih tvrtki u svijetu, ali izgubio je 'auru' inovativnosti svojstvenu njegovu mitskom utemeljitelju.

Od tada, Apple je predstavio pametni sat Apple Watch. 'Karakeristika Applea je oduvijek bila inovacuija i to je važno (...) ali postoje i drugi kriteriji, kao sposobnost tvrtke da samu preobrazi', smatra analitičarka Carolina Milanesi. Grupa Cupertino obogatila je svoju paletu dodajući brojne nove usluge minuciozno integrirane u uređaje: glazba, plaćanje, videoigre, sport...

'Apple danas ima više žica na svom instrumentu što mu omogućuje da svira bolje i privuče nove korisnike i da ih zadrži', kaže ta stručnjakinja iz Creative Strategies. Takvu strategiju zacijelo ne bi odbacio ni sam Steve Jobs koji je uvijek nastojao pojednostaviti i kontrolirati iskustvo potrošača od A do Z, kako piše u njegovoj biografiji Walter Isaacson.

Ni Apple niti bilo koja druga tvrtka nisu donijele revoluciju u digitalnom svijetu u zadnjih deset godina. No kult jabuke još je živ te i danas pritišće Tima Cooka. No brojni analitičari smatraju da kolos iz Kalifornije i danas donosi izume. 'Oni su i danas inovativni. To je zapisano u DNK te tvrtke i mislim da bi Steve Jobs bio ponosan', smatra Dan Ives i za primjer navodi razvoj čipa M1 koji zamjenjuje Intelov procesor u nekih novim uređajima.

'iPhone će i dalje biti i srce i pluća rasta Applea tijekom godina. (...) Vidjet ćemo i naočale Apple za virtualnu stvarnost te Appleov automobil 2024', tvrdi Ives.

Uskoro 3.000 millijarda?