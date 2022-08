Fascinantan prizor: Teleskop James Webb snimio je detaljnju sliku kaotične galaksije Kotač kola

Krajnje neobična galaksija koje, kao što i ime nalaže, podsjeća na kotač, nastala je kao rezultat silovitog sudara dviju manjih galaksija

Galaksiju Kotač kola prvi je snimio Hubble, no Webb ju je uhvatio uz puno više detalja zahvaljujući kameri koje snima u valnoj duljini blizu infracrvene i instrumentu koji snima infracrvenu središnje valne duljine. Prva snima valne duljine od 0.6 do 5 mikrona što se na slici može vidjeti u plavoj, narančastoj i žutoj, dok drugi instrument snima duljine od 5 do 28 mikrona te je na slici zaslužan za crvenu boju.