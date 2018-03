Čitajte, ne skrolajte, razmišljajte - ne trolajte!

Što nakon skandala sa zlouporabom osobnih podataka s društvenih mreža koje je koristila tvrtka Cambridge Analytica? Nije pitanje treba li obrisati profil na Facebooku ili prijeći na neku drugu mrežu, zaključuje tportalov komentator, ali možemo učiniti nešto drugo...

'Imamo odgovornost štititi vaše podatke i ako to ne možemo, nismo vam dostojni služiti', napisao je neki dan na Facebooku Mark Zuckerberg . Ima veliki razlog za to: početkom mjeseca posjedovao je 72 milijarde dolara, a otad je izgubio vrijednost hrvatskog BDP-a, s perspektivom da se gubici nastave.

Facebook ne skriva to da skuplja podatke o nama i koristi ih za oglašavanje. U ponudama oglašivačima hvali se, primjerice, time da može povećati prodaju igara za 63 posto tako da oglase upućuje igračima ovisno o njihovim interesima, da prodaja odjeće može doživjeti 'dramatičan rast' zahvaljujući 'bogato personaliziranim reklamama' i da određeni proizvođači bilježe 'velik rast interesa' jer su se usredotočili na korisnike s obiteljima.

'Trudio sam se shvatiti što se točno dogodilo kako se to ne bi ponovilo', napisao je Zuckerberg da umiri dioničare i spriječi odljev korisnika. No zapravo nije problem u tome da je netko neovlašteno koristio podatke s Facebooka, problem je u tome da te podatke Facebook stalno koristi – njegov godišnji neto prihod od 16.000 milijardi dolara dolazi uglavnom od prodaje oglasa, a ti se oglasi ciljano plasiraju korisnicima na temelju njihovih navika. Osim toga, što je pišljivih 50 milijuna ljudi prema dvije milijarde aktivnih korisnika mjesečno?

Ono što je započelo kao online usluga za povezivanje bliskih osoba pretvorilo se u najvećeg svjetskog skupljača podataka – s izuzetkom Googlea, možda. Društvena mreža ne saznaje o nama samo na temelju naših postova i komentara. Njima je dragocjena informacija i ono što skrolamo i što ne skrolamo; i što čitamo i što preskačemo; kada smo online i kada nismo; oni nas prate i kad nismo na Facebooku - čak prate i što napišemo pa izbrišemo.

Prošla godina bila je vrlo teška za Facebook. Otkrili su se razmjeri širenja lažnih vijesti, spoznalo se da su se zbog njega u Americi zatresli temelji demokracije, piše se o reklamiranju opasnih proizvoda i širenju mržnje. Sve je to dovelo u pitanje Facebookovu političku neutralnost i proklamiranu sposobnost da 'održava društvene standarde' – ma što to značilo. Zuckerberg je stoga u siječnju najavio promjene u djelovanju kompanije kako bi je vratio izvornoj ideji – povezivanju ljudi, a ne cijeđenju korisnika. No već se tada vidjelo da nema odgovor na, primjerice, širenje trgovanja kriptovalutama ili izljevima mržnje prema Rohindžama u Mjanmaru.