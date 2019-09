Facebook je s glavne stranice potiho maknuo jednu jako zanimljivu izjavu

Zuckerbergova marketinška kompanija nedavno je na vrlo suptilan način promijenila slogan sa svojih web stranica za SAD i Europsku uniju

Facebook je u okrilju noći promijenio slogan na svojoj stranici za prijavu. Do nedavno je, podsjetimo, tamo pisalo 'It's free and always will be' (besplatno je i uvijek će biti besplatno), no sada piše 'It's quick and easy' (brzo je i lako). Ovime je kompanija na fini način porekla činjenicu da članstvo ne košta niti lipe.