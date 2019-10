Facebook i Musk nisu jedini koji rade na ovome, no pitanje je - trebamo li pustiti računalo u mozak?

Facebook kupuje tvrtku koja radi na narukvici, uz čiju ćemo pomoć mislima upravljati računalom. Elon Musk također je krenuo u tom smjeru, kao i poveći broj novih tvrtki. Kamo sve to vodi, raspitali smo se kod domaćih stručnjaka

Na sličnim načelima počiva i većina drugih, sličnih sučelja mozak-računalo, a oslanjaju se na kretanje malih električnih signala od neurona do neurona brzinom nešto većom od 400 kilometara na sat.

Tehnike na kojima se temelje sučelja mozak-računalo općenito se dijele na invazivne (one za koje je potreban kirurški zahvat na korisniku) i neinvazivne . Narukvica koju razvijaju u CTRL-Labsu je neinvazivna. Takva rješenja postaju sve popularnija, velikim dijelom i zato što su pokusi na ljudima lakši i jednostavniji. Ali ujedno su manje pouzdana i precizna.

'Još uvijek je to područje teško za istraživanje u znanstvenom pogledu. Živčani sustav ljudi, a pogotovo centralni dio – mozak, jako je kompleksan i specifičan sustav, tako da traži vrlo osjetljivu tehnologiju - senzore koji nisu dostupni široj skupini istraživača.

Proces, zanimljivo, funkcionira i u obrnutom smjeru: moguće je u mozak poslati signale kako bi mu se sugeriralo ono što vidi. To se već koristi kako bi se slijepim osobama u pojedinim slučajevima barem u određenoj mjeri vratio vid.

Tehnologije ove vrste dugo su bile ograničene gotovo isključivo na primjenu u medicini. No zadnjih godina to je prošireno i na druga područja ljudskog djelovanja, kao što su obrazovanje, sigurnost, provjera identiteta, pametna okruženja, igre, marketing i oglašavanje...

Današnje stanje tehnike takvo je da su nam dostupna brojna rješenja iz filmova znanstvene fantastike ako smo spremni bušiti lubanje ljudima. A na to još uvijek nismo spremni, osim u ekstremnim situacijama i s čvrstim medicinskim opravdanjem. Moje je mišljenje, stoga, kako je glavni izazov dolazak do pravog signala na neinvazivan način', rekao je tportalu Marin Maletić , magistar znanosti iz područja elektromotornih pogona i pokretač startupa Umo neuroscience.

Naime, da bi se uopće došlo do signala koji su se dekodirali, životinji su morale biti ugrađene elektrode direktno u mozak kako bi se spriječila degradacija signala uslijed raznih izvora smetnji (primjerice, ako se signal mjeri neinvazivno, kao što je slučaj kod EEG-a, najmanji pokret mišića lubanje može ga potpuno prekriti).

'Razvoj direktne veze između mozga i računala savladava dva velika izazova. Jedan je kako izmjeriti određene moždane signale, a drugi je kako interpretirati te signale tako da budu upotrebljivi u određenoj aplikaciji. Velik napredak u računanoj snazi i neprestan razvoj algoritama strojnog učenja doveli su do zapanjujućih rezultata u rješavanju problema interpretacije signala.

Iako grabi velikim koracima naprijed, ta grana znanosti tek je zagrebla po površini. Čeka ju još dug put do eventualnih scenarija iz noćnih mora, poput onog iz, recimo, filmskog serijala 'Matrix'.

U CTRL-Labsu dosad su za razvoj prikupili investicije vrijedne 67 milijuna dolara od Googleova GV-a, Amazonova fonda Alexa i Lux Capitala. Uspije li akvizicija, bit će to potvrda toga da u Facebooku nisu odustali od razvoja sučelja mozak-računalo, najavljenog još prije skoro pa tri godine.

Profesor Kliček upozorava na to kako istraživanjima sučelja mozak-računalo ulazimo u sferu psihe ljudi , s prijetnjom totalne kontrole čovjeka, čitanja njegovih misli, kontrole njegovog mozga, mišljenja i drugih aktivnosti.

Prilikom budućeg korištenja svakodnevnih neinvazivnih aplikacija za sučelje mozak-računalo također ne vidim problem . Sigurno je da bi takve aplikacije promijenile navike ljudi i sigurno bi došlo do određene polarizacije u društvu po pitanju koliko je to opravdano i dobro za nas, ali takve smo rasprave vidjeli već stotinu puta.

Bar neke zastrašujuće mogućnosti zlorabe već se sad čine očitima: od izravnog bombardiranja oglasima, preko zadiranja u najintimnije dijelove osobnosti, do nadzora, pa i otvorene manipulacije na razini na kojoj ih je - barem koliko znamo - nemoguće izbjeći jednom kad smo spojeni na sučelje.

Etički i moralni problemi mogu se pojaviti ako se nađemo u situaciji da pojedinci riskantnim zahvatima dolaze do određene prednosti u odnosu na ostatak populacije koji nije spreman na takav rizik.

Međutim, kako bi čovječanstvo uopće došlo u poziciju da mu sučelje mozak-računalo bude moralni problem, morat će riješiti još puno praktičnih problema, onih koji su poprilično teški, a možda i nerješivi', poručio je Maletić.

No kako to već biva s tehnološkim razvojem, gotovo sigurno otkrit ćemo probleme koje trenutno ne možemo ni zamisliti. I, vjerojatno, pronaći kakva-takva rješenja za većinu njih. Hoćemo li pritom moći vjerovati Facebooku? E, to je već druga stvar...