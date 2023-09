Evolucija samovozećih automobila: Ovo su najveće prepreke

MIT i srodni mu MIT-IBM AI Lab svoje su nedavno predstavljeno rješenje nazvali EfficientViT, računalni model koji ubrzava segmentaciju slika visoke rezolucije u realnom vremenu. Tako poboljšava rad uređaja s hardverom ograničenih kapaciteta, a takvi su baš samovozeći automobili.

Takvi automobili moraju, naime, sami rješavati probleme u prometu pouzdanim prepoznavanjem prepreka, bili to pločnik, kamion parkiran na uglu ili jureći biciklist. Da bi se to postiglo, vozilo mora koristiti računalo visoke vizualne moći sposobno prepoznavati svaki piksel u slici visoke rezolucije koju prima iz okoline. I to tako da istodobno ne izgubi 'iz vida' objekte koji mogu biti skriveni na slikama lošije kvalitete. No, taj je zadatak iznimno zahtjevan i složen, pa ponekad vodi računalo do ruba sposobnosti.