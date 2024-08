Evo što trebate izbjegavati ako ne želite 'ubiti' svoje računalo

Kad pogodi računalo, može isporučiti više napona nego što osjetljive elektroničke komponente mogu podnijeti, što može dovesti do njihove degradacije, ali i izazvati nepopravljivu štetu.

Također stvara pokrivač koji zadržava toplinu unutar računala, dodatno pridonoseći pregrijavanju. U najgorem slučaju, nakupljanje prašine na određenim komponentama poput matične ploče može dovesti do kratkog spoja ako je prašina vodljiva.

Nakupljanje prašine usko je povezano s pregrijavanjem. Kada se prašina nakuplja na različitim dijelovima vašeg računala, to negativno utječe na protok zraka, otežavajući vašem računalu da se učinkovito hladi.

Overclocking također može dovesti do nestabilnosti, što opterećuje drugi hardver. Zbog toga overclocking može biti loša ideja i trebali biste mu pristupiti s oprezom.

Pretjerano overklokiranje može dramatično ubrzati trošenje komponenti vašeg računala, potencijalno dovodeći do prijevremenog kvara hardvera.

Različiti čimbenici dovode do pregrijavanja. Najčešći uključuju lošu ventilaciju, pokretanje zahtjevnih aplikacija (poput računalnih igara) dulje vrijeme bez pauze i prašinu.

Povišena temperatura smrtni je neprijatelj većine elektroničkih uređaja. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama dovodi do degradacije različitih komponenti, uključujući matičnu ploču, procesor i grafičku karticu, što značajno utječe na njihov vijek trajanja.

KAKO TO ISKLJUČITI

Ventilatori koji rade punim gasom jedan su od pokazatelja nakupljanja prašine. Ako se susrećete s time, vrijeme je za čišćenje računala.

5) Neodgovarajuća ili neispravna ventilacija

Ventilacija je važna jer raspršuje toplinu koju stvaraju različite unutarnje komponente. Bez odgovarajuće ventilacije, toplina se može akumulirati unutar računala, što dovodi do povišenih temperatura i brže potrošnje hardvera.

Nekoliko čimbenika može pridonijeti lošoj ventilaciji. Glavni među njima je postavljanje računala u zatvoreni prostor poput ormara ili uza zid, što blokira protok zraka.

Loše upravljanje kabelima također može utjecati na ventilaciju. Kućište vašeg osobnog računala također može predstavljati problem jer su neka optimizirana za protok zraka od drugih.

Naravno, moguće je i kako vaša ventilacija jednostavno nije ispravna ili ne radi dovoljno dobro. U tom je slučaju vrijeme za servis.

6) Izbjegavanje redovitog održavanja

Kao i svaki drugi elektronički uređaj, vaše računalo treba redovito održavanje. To uključuje niz zadataka poput čišćenja od prašine i drugih nečistoća, softverske nadogradnje, testiranje vašeg računala na kvar hardvera i rješavanje različitih problema s hardverom i tome slično, piše Make Use Of.