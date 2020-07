Evo s kojim ćemo se konzolama XboX uskoro morati pozdraviti

Microsoft bi također trebao ponuditi slabije i jeftinije izdanje serije X, kodnog naziva Lockhart, a tijekom srpnja bi mogla stići i najava još jedne verzije serije X

Iako prestaje proizvodnja konzola One X i One S All-Digital, moguće je kako će ih pojedini trgovci i dalje imati na zalihama.

Pripremajući se za novu generaciju XboX serije X, Microsoft službeno obustavlja proizvodnju igraćih konzola Xbox One X i One S All-Digital. Proizvodnja i prodaja konzole XboX One S bit će nastavljena.

Zadnjih nekoliko tjedana pojavile su se vijesti o nestašicama modela One X i One S, uslijed povećane potražnje tijekom širenja pandemije koronavirusa.



Konzola XboX One X premijerno je predstavljena u studenom 2017. godine, dok je One S All-Digital pristigla tek u travnju prošle godine, kao inačica modela One S bez ladice za disk. Navodno je prodaja potonjeg modela išla prilično dobro, a u Microsoftu su je uvrstili i u pretplatnički paket Xbox All Access.



Taj bi paket trebao biti dostupan i kupcima nadolazeće nove konzole Xbox serija x, najavljene za zadnje tromjesječje ove godine.



Microsoft bi također trebao ponuditi slabije i jeftinije izdanje serije X, kodnog naziva Lockhart, a tijekom srpnja bi mogla stići i najava još jedne verzije serije X, s razlučivošću 1080 i 1440 p, piše Verge.