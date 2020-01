Evo pregršt trikova pomoću kojih ćete izvući više iz svog iPhonea

Čak i ako prilično dobro poznajete Appleov pametni telefon vjerojatno postoje značajke i mogućnosti koje su vam promakle, a koje bi vam mogle dobro doći. Provjerite znate li svih 23, koliko ih donosimo

Zaslon iPhonea možete prigušiti u Control Centeru, ali postoji i skrivena značajka kojom možete postići i više. Otvorite Settings, General, Accesibility pa uključite Zoom. Tri puta kucnite po zaslonu s tri prsta. Odaberite Choose Filter i kliknite na Low Light. Ako želite isključiti tu značajku, kucnite tri puta s tri prsta po zaslonu ponovno i odaberite None.

5) Automatski napravite kopije podataka iz aplikacija

Kako ste automatizirali izradu sigurnosnih kopija za fotografije, tako možete i za aplikacije kao što su Mail, Messages i druge.

6) Automatski napravite sigurnosnu kopiju iPhonea

Skrolajte do iCloud Backup, kucnite na Back Up Now kako biste napravili sigurnosnu kopiju podataka iz aplikacija, postavki i fotografija.

7) Posložite obavijesti

Otvorite Settings, pa Notifications. Obavijesti su grupirane po aplikacijama, što možete promijeniti. Recimo, možete namjestiti da se prikazuju pojedinačno.

8) Namjestite pretpregled obavijesti

Također možete isključiti pretpregled obavijesti za određene aplikacije. Odaberite aplikaciju i stavite Show Previews na Never.

9) Osmislite vlastite vibracije

Kako biste napravili vlastite vibracije za pozive i SMS-ove, otvorite Settings, odaberite redom Sounds & Haptics, Ringtone, Vibration pa Create New Vibration. Otkucajte što želite i spremite.

10) Dodajte posebne alarme

Kako biste određeni alarm dodali određenom kontaktu, otvorite adresar, odaberite kontakt, kucnite Edit, odaberite zvuk ili vibraciju pa kucnite na Done.

11) Upotrijebite rječnik

Otvorite Settings, pa General i odaberite Dictionary.